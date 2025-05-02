У Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва

В результаті спільної роботи слідчої групи Служби безпеки України, Офісу генпрокурора та правоохоронних органів країн-партнерів у Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва – Олександра, який разом із батьком фігурує у справі про розкрадання активів промислового гіганта.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "Впродовж 2016-2025 років син експрезидента АТ "Мотор Січ" у тому числі на території Франції і Монако легалізовував отримані у злочинний спосіб кошти на суму понад 650 млн доларів США.

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У квітні 2025 року учасники спільної слідчої групи – прокурори Офісу генерального прокурора та співробітники СБУ брали участь в обшуках, затриманні та допиті сина ексвласника на території Князівства Монако, які проводились компетентними правоохоронними органами. За результатами слідчих дій на території Монако виявлено численне коштовне майно, оформлене на підконтрольних колишньому власнику осіб. Його сину повідомлено про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі".

Деталі: Згідно з матеріалами справи, затриманий до початку повномасштабної війни допоміг своєму батьку привласнити контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продати його третім особам за 650 млн доларів.

За версією слідства, для реалізації оборудки, на той час керівник "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв організував інвентаризацію активів компанії, унаслідок чого штучно занизив вартість її акцій.

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Потім він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син.

Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх зарубіжним компаніям, а отримані прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території ЄС, заявляють в СБУ.

Повідомляється, що в ході міжнародного розслідування було проведено одночасні обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі.

Сину експрезидента "Мотор Січі" Олександру Богулаєву повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).

Вказано, що також нові підозри отримав сам ексочільник "Мотор Січі", який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з РФ. Його дії додатково кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу України:

5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).