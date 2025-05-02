У Росії невідомі дрони атакували систему космічної розвідки "Звезда" – ЦПД

У Ставропольському краї РФ дрони атакували військову частину космічної розвідки, об'єкт "Звезда", що є однією з головних станцій російської системи космічної радіоелектронної розвідки.

Джерело: керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram, губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров у Telegram

Пряма мова: "Невідомі дрони вдало долетіли до військової частини космічної розвідки РФ, відомої як об'єкт "Звезда", у Ставропольському краї".

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Деталі: Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров повідомляв вранці 2 травня, що в регіоні була оголошена "безпілотна небезпека".

Коваленко розповів, що система виникла ще в радянські часи на початку 1970-х років під кодовою назвою "Звезда" і призначалася для глобального перехоплення сигналів зі супутників, міжконтинентальних комунікацій і навіть сигнального обміну між іноземними військовими об’єктами.

За його словами, об‘єкт "Звезда" - це фактично центр аналізу космічної інформації, який належить до структури головного розвідувального управління генерального штабу ЗС РФ.

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Вона спеціалізується на електронному спостереженні за сигналами з орбіти, іноземними супутниковими системами зв'язку (включаючи комерційні).

Керівник Центру протидії дезінформації зазначив, що на сьогодні об'єкт "Звезда" - це не лише технічна база, а й частина стратегічної архітектури російської розвідки для моніторингу ситуації як у воєнних зонах, так і для підготовки інформації для інформаційно-психологічних операцій. Крім того, цей об’єкт бере участь у кібершпигунстві.

Що було раніше: Перед цим Російське Міноборони заявляло, що вночі 2 травня засоби ППО нібито знищили 121 "український безпілотник" над територією окупованого Криму і кількома регіонами РФ, Telegram-канали повідомляли про вибухи в низці населених пунктів у Криму.