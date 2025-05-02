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Підозрюваний у знущаннях над військовими у 211-їй бригаді переховується в Молдові – ДБР

Ангеліна Страшкулич, Олександр ШумілінП'ятниця, 2 травня 2025, 17:31
Підозрюваний у знущаннях над військовими у 211-їй бригаді переховується в Молдові – ДБР
Владислав Пастух. Фото: УП

Підозрюваний у знущаннях над військовими у 211-їй понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ Владислав Пастух переховується в Молдові. Наприкінці 2024 року Україна скерувала клопотання про його екстрадицію. 

Джерело: відповідь Державного бюро розслідувань на запит "Української правди"

Дослівно з відповіді на запит: "28 грудня 2024 підозрюваного Пастуха В.В . оголошено в державний та міжнародний розшуки. 30.12.2024 скеровано клопотання про видачу (екстрадицію) Пастуха В.В. з Республіки Молдова. 02.01.2025 у провадженні прийнято рішення про зупинення на підставі пункту 2 частини першої статті 280 Кримінального процесуального кодексу України (оголошено в розшук підозрюваного)".

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Відповідь ДБР на запит УП

Деталі: Слідчі ДБР 26 грудня 2024 року повідомили Пастуху про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч.5 статті 426-1 Кримінального кодексу України). 

28 грудня Державне бюро розслідувань змінило раніше повідомлену підозру та оголосило про нову – у катуванні (ч.1 і ч.2 статті 127 ККУ) і незаконному позбавленні волі або викраденні людини (ч.2 статті 146 ККУ). 

Передісторія: 

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  • 16 грудня 2024 року "Українська правда" оприлюднила розслідування про знущання з військових, здирництво і корупцію в 211-ій понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.
  • 17 грудня працівники ДБР почали розслідування кримінального провадження щодо виявлення можливих фактів застосування службовими особами 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих.
  • 26 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командирові одного з взводів 211-ї понтонно-мостової бригади, який знущався з підлеглих, Владиславу Пастуху.

Знати більше: Інженерна сім'я. Знущання над військовими, вимагання грошей, кумівство та інші секрети 211-ої понтонно-мостової бригади

арміяДБР
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