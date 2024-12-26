Офіцеру 211-ї понтонно-мостової бригади повідомили про підозру у знущанні над підлеглими. Його розшукують
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командирові, старшому лейтенанту одного з взводів 211-ї понтонно-мостової бригади, який знущався з підлеглих, бив їх.
Джерело: ДБР, Офіс генерального прокурора, джерела УП
Дослівно ДБР: "В останніх числах лютого 2024 року на Дніпропетровщині він (командир - ред.) побив солдата через те, що той перебував у стані алкогольного сп’яніння. Завдавши удару ногою в обличчя, офіцер не заспокоївся і наказав своїм підлеглим завести п’яного солдата в приміщення та роздягнути його аби принизити".
Деталі: За інформацією джерел УП йдеться про старшого лейтенанта Владислава Пастуха, якому підозру оголосили у перевищенні військовою службовою особою повноважень, а також дезертирстві.
Слідчі повідомили, що через місяць після першого побиття командир, перебуваючи в Авдіївці на Донеччині, знову побив того самого військового. Пізніше він наказав підлеглим прив’язати солдата до конструкції у формі дерев’яного хреста, де потерпілий перебував близько чотирьох годин.
Як заявили правоохоронці, були й інші випадки побиття підлеглих. Зокрема, зазначений офіцер у лютому завдав тілесних ушкоджень солдатові під час суперечки через відео, на якому інший військовослужбовець розповідав про неналежні умови проживання підрозділу. У травні 2024 року на Харківщині старший лейтенант побив ще одного підлеглого через незадоволення тим, що той звернувся до нього на "ти".
"Наразі офіцер переховується від слідства, після його затримання слідчі будуть просити суд відправити його під варту", - йдеться в повідомленні ДБР. В ОГП повідомили, що його оголошено у розшук.
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Передісторія:
- Міністр оборони Рустем Умєров 16 грудня після розслідування "Української правди" щодо вимагання грошей і знущання над військовими у 211-ій понтонно-мостовій бригаді ЗСУ заявив, що за його наказом інспекція Міноборони займеться перевіркою цих фактів. Також головнокомандувач Олександр Сирський призначив перевірку та відсторонив на час її проведення командира військової частини Олега Побережнюка.
- Пізніше, 19 грудня командира 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ полковника Олега Побережнюка відправлено під варту.
- А вже наступного дня Побережнюк, вийшов з-під варти під заставу в розмірі 908 400 гривень.