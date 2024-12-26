Офіцеру 211-ї понтонно-мостової бригади повідомили про підозру у знущанні над підлеглими. Його розшукують

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командирові, старшому лейтенанту одного з взводів 211-ї понтонно-мостової бригади, який знущався з підлеглих, бив їх.

Джерело: ДБР, Офіс генерального прокурора, джерела УП

Дослівно ДБР: "В останніх числах лютого 2024 року на Дніпропетровщині він (командир - ред.) побив солдата через те, що той перебував у стані алкогольного сп’яніння. Завдавши удару ногою в обличчя, офіцер не заспокоївся і наказав своїм підлеглим завести п’яного солдата в приміщення та роздягнути його аби принизити".

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Деталі: За інформацією джерел УП йдеться про старшого лейтенанта Владислава Пастуха, якому підозру оголосили у перевищенні військовою службовою особою повноважень, а також дезертирстві.

Слідчі повідомили, що через місяць після першого побиття командир, перебуваючи в Авдіївці на Донеччині, знову побив того самого військового. Пізніше він наказав підлеглим прив’язати солдата до конструкції у формі дерев’яного хреста, де потерпілий перебував близько чотирьох годин.

Як заявили правоохоронці, були й інші випадки побиття підлеглих. Зокрема, зазначений офіцер у лютому завдав тілесних ушкоджень солдатові під час суперечки через відео, на якому інший військовослужбовець розповідав про неналежні умови проживання підрозділу. У травні 2024 року на Харківщині старший лейтенант побив ще одного підлеглого через незадоволення тим, що той звернувся до нього на "ти".

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"Наразі офіцер переховується від слідства, після його затримання слідчі будуть просити суд відправити його під варту", - йдеться в повідомленні ДБР. В ОГП повідомили, що його оголошено у розшук.

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