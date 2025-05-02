Зеленський провів Ставку: Завдання – максимально прискорювати створення української балістики

Президент України Володимир Зеленський 2 травня прозвітував про проведення Ставки, на якій, зокрема, обговорили виробництво української балістичної зброї.

Джерело: звернення Зеленського 2 травня

Пряма мова: "Кілька разів сьогодні доповідав Головком. Особлива увага – ситуації на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, на деяких інших напрямках. Продовжуємо діяти і на території Курської та Бєлгородської областей".

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Деталі: Президент нагадав свою позицію: "Війна має відчуватись там, звідки вона і прийшла".

На Ставці також обговорили українську ракетну програму, ракетні розробки, виробництва. За словами Зеленського: "Завдання – максимально прискорювати створення української балістики. Наша далекобійність – це чітка та ефективна гарантія безпеки для України".

Крім того, глава держави провів нараду щодо українського флоту літаків F-16.

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На нараді йшлося про F-16, які вже в Україні, літаки, які очікують найближчим часом. А також про рішення для ефективної підготовки й застосування української військової авіації.

Що передувало: Главі Кремля Володимиру Путіну 26 квітня відзвітували, що "звільнено від ЗСУ" останній населений пункт у Курській області Горналь.

Генштаб ЗСУ запевнив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.