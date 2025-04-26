Главі Кремля Володимиру Путіну 26 квітня відзвітували, що "звільнено від ЗСУ" останній населений пункт у Курській області Горналь.

Джерело: зустріч Путіна та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова

Деталі: Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Герасимов доповів Путіну "про завершення операції зі звільнення Курської області від українських неонацистів".

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Пряма мова Путіна: "Повний розгром противника в курському прикордонні наближає розгром неонацистського режиму".

Деталі: За даними Генштабу станом на ранок 26 квітня ЗСУ контролюють значну частину території Росії.

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