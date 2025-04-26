Генштаб спростував заяви Путіна – ЗСУ продовжують оборонятися на Курщині

Повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності, запевнив Генштаб ЗСУ.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони.

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Від початку доби в операційній зоні угруповання військ "Курськ" відбито п’ять штурмових дій противника, ще одне таке бойове зіткнення наразі триває".

Деталі: За даними Генштабу, загроза оточення українських підрозділів відсутня.

Заяви росіян відомство назвало "пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне".

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Окрім того, тривають активні дії українських військ у Бєлгородській області.

Нагадаємо: Главі Кремля Володимиру Путіну 26 квітня відзвітували, що "звільнено від ЗСУ" останній населений пункт у Курській області Горналь.