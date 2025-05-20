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У соцмережах з'явилися фейкові акаунти офіційних осіб – ЦПД

Ольга Глущенко Вівторок, 20 травня 2025, 04:36
У соцмережах з'явилися фейкові акаунти офіційних осіб – ЦПД
Фото: wichayada69@gmail.com/Depositphotos

У соцмережах з'явилися фейкові акаунти офіційних осіб, зокрема президента України Володимира Зеленського і першої леді Олени Зеленської.

Джерело: ЦПД

Дослівно ЦПД: "Центр зафіксував створення фейкових акаунтів Президента України Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської, керівника ОП Андрія Єрмака, голови СБУ Василя Малюка в Телеграм".

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Деталі: У ЦПД зазначають, що зазначимо, що у президента, першої леді та керівника ОП є офіційні акаунти, які мають відповідний знак верифікації (так звана "синя пташка"), а діяльність голови СБУ висвітлюється на офіційному верифікованому акаунті Служби безпеки України.

"Всі інші канали є фейковими", – додають у повідомленні.

Дослівно ЦПД: "Зазначимо, що у деяких випадках фейкові канали створюють на базі старих пабліків криптобірж, перейменовуючи їх".

соцмережі
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