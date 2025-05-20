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В соцсетях появились фейковые аккаунты официальных лиц – ЦПД

Ольга ГлущенкоВторник, 20 мая 2025, 04:36
В соцсетях появились фейковые аккаунты официальных лиц – ЦПД
Фото: wichayada69@gmail.com/Depositphotos

В соцсетях появились фейковые аккаунты официальных лиц, в том числе президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской.

Источник: ЦПД

Дословно ЦПД: "Центр зафиксировал создание фейковых аккаунтов Президента Украины Владимира Зеленского, первой леди Елены Зеленской, руководителя ОП Андрея Ермака, главы СБУ Василия Малюка в Телеграмм".

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Детали: В ЦПД отмечают, что у президента, первой леди и руководителя ОП есть официальные аккаунты, имеющие соответствующий знак верификации (так называемая "синяя птичка"), а деятельность главы СБУ освещается на официальном верифицированном аккаунте Службы безопасности Украины.

"Все остальные каналы являются фейковыми", – добавляют в сообщении.

Дословно ЦПД: "Отметим, что в некоторых случаях фейковые каналы создают на базе старых пабликов криптобирж, переименовывая их".

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