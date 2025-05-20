Сенат США затвердив свата Трампа на посаду посла у Франції

Американський Сенат проголосував за затвердження кандидатури Чарльза Кушнера, який є свекром доньки Дональда Трампа Іванки і відповідно сватом президента США, на посаду посла США у Франції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Деталі: Кандидатура Кушнера була затверджена голосами 51 сенатора, 45 проголосували проти.

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Сенатор-демократ Корі Букер проголосував разом із республіканцями за затвердження Кушнера. Сенаторка-республіканка Ліза Мурковскі проголосувала разом із демократами проти його затвердження.

Кушнер – забудовник, син якого, Джаред Кушнер, одружений з Іванкою Трамп.

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