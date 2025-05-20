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Сенат США затвердив свата Трампа на посаду посла у Франції

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 20 травня 2025, 09:51
Сенат США затвердив свата Трампа на посаду посла у Франції
Чарльз та Джаред Кушнери, Фото: Getty IMages

Американський Сенат проголосував за затвердження кандидатури Чарльза Кушнера, який є свекром доньки Дональда Трампа Іванки і відповідно сватом президента США, на посаду посла США у Франції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Деталі: Кандидатура Кушнера була затверджена голосами 51 сенатора, 45 проголосували проти.

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Сенатор-демократ Корі Букер проголосував разом із республіканцями за затвердження Кушнера. Сенаторка-республіканка Ліза Мурковскі проголосувала разом із демократами проти його затвердження.

Кушнер – забудовник, син якого, Джаред Кушнер, одружений з Іванкою Трамп.

Предыстория:

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  • У 2020 році під час свого першого президентського терміну Трамп помилував свого свата, який у 2005 році був засуджений за федеральними обвинуваченнями.
  • У 2005 році Кушнер визнав себе винним за 16 пунктами обвинувачення в ухиленні від сплати податків, одним пунктом обвинувачення в помсті федеральному свідку і ще одним пунктом обвинувачення у брехні Федеральній виборчій комісії.
  • Нещодавно стало відомо, що у Сербії затримали колишнього посадовця за підозрою у підробці документів, що спростило фірмі Джареда Кушнера, зятя президента США, будівництво розкішного готелю та житлового комплексу в Белграді.

СШАФранція
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