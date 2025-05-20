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Сенат США утвердил свата Трампа на должность посла во Франции

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВторник, 20 мая 2025, 09:51
Сенат США утвердил свата Трампа на должность посла во Франции
Чарльз и Джаред Кушнеры, Фото: Getty IMages

Американский Сенат проголосовал за утверждение кандидатуры Чарльза Кушнера, который является свекром дочери Дональда Трампа Иванки и соответственно сватом президента США, на должность посла США во Франции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Детали: Кандидатура Кушнера была утверждена голосами 51 сенатора, 45 проголосовали против.

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Сенатор-демократ Кори Букер проголосовал вместе с республиканцами за утверждение Кушнера. Сенатор-республиканка Лиза Мурковски проголосовала вместе с демократами против его утверждения.

Кушнер - застройщик, сын которого, Джаред Кушнер, женат на Иванке Трамп.

Предыстория:

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  • В 2020 году во время своего первого президентского срока Трамп помиловал своего свата, который в 2005 году был осужден по федеральным обвинениям.
  • В 2005 году Кушнер признал себя виновным по 16 пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов, одному пункту обвинения в мести федеральному свидетелю и еще одному пункту обвинения во лжи Федеральной избирательной комиссии.
  • Недавно стало известно, что в Сербии задержали бывшего чиновника по подозрению в подделке документов, что упростило фирме Джареда Кушнера, зятя президента США, строительство роскошного отеля и жилого комплекса в Белграде.

СШАФранция
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