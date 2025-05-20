Сенат США утвердил свата Трампа на должность посла во Франции

Американский Сенат проголосовал за утверждение кандидатуры Чарльза Кушнера, который является свекром дочери Дональда Трампа Иванки и соответственно сватом президента США, на должность посла США во Франции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Детали: Кандидатура Кушнера была утверждена голосами 51 сенатора, 45 проголосовали против.

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Сенатор-демократ Кори Букер проголосовал вместе с республиканцами за утверждение Кушнера. Сенатор-республиканка Лиза Мурковски проголосовала вместе с демократами против его утверждения.

Кушнер - застройщик, сын которого, Джаред Кушнер, женат на Иванке Трамп.

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