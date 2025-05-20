За гроші переводив військових у тилові підрозділи: ДБР затримало голову ВЛК однієї із частин ДПСУ

Правоохоронці затримали полковника медичної служби – голову військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України, який, за даними слідства, за хабарі переводив військовослужбовців з районів ведення бойових дій до тилових підрозділів.

Джерело: ДБР, Офіс генерального прокурора

Дослівно ДБР: "Встановлено, що полковник медичної служби організував схему одержання хабарів за сприяння у переведенні військовослужбовців із району бойових дій до тилових підрозділів".

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Деталі: За попередньою інформацією, посадовець пропонував прикордонникам, які прибували на проходження ВЛК, "допомогу" з оформленням медичних документів. Йшлося про визнання обмежено придатними до служби, призначення відпусток за станом здоров’я або направлення на лікування – без медичних підстав.

фото: ДБР

Ціна таких послуг коливалась від кількох тисяч гривень до кількох тисяч доларів – залежно від складності "вирішення питання".

Оперативники затримали зловмисника під час одержання чергового хабаря. Під час обшуків у підозрюваного вилучили документацію, яка підтверджує незаконні рішення стосовно конкретних військових.

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фото: ДБР

Офіцеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

фото: ДБР

Розслідування триває. Слідчі перевіряють причетність інших членів ВЛК. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.