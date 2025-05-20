За взятки переводил военных в тыловые подразделения: ГБР задержало председателя ВВК одной из частей ГПСУ

Правоохранители задержали полковника медицинской службы – председателя военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений Государственной пограничной службы Украины, который, по данным следствия, за взятки переводил военнослужащих из районов ведения боевых действий в тыловые подразделения.

Источник: ГБР, Офис генерального прокурора

Дословно ГБР: "Установлено, что полковник медицинской службы организовал схему получения взяток за содействие в переводе военнослужащих из района боевых действий в тыловые подразделения".

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Детали: По предварительной информации, чиновник предлагал пограничникам, которые прибывали на прохождение ВВК, "помощь" с оформлением медицинских документов. Речь шла о признании ограниченно годными к службе, назначении отпусков по состоянию здоровья или направлении на лечение – без медицинских оснований.

фото: ГБР

Цена таких услуг колебалась от нескольких тысяч гривен до нескольких тысяч долларов – в зависимости от сложности "решения вопроса".

Оперативники задержали злоумышленника во время получения очередной взятки. Во время обысков у подозреваемого изъяли документацию, подтверждающую незаконные решения в отношении конкретных военных.

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фото: ГБР

Офицеру сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

фото: ГБР

Расследование продолжается. Следователи проверяют причастность других членов ВЛК. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.