Синоптики прогнозують в Україні до +24 з дощами та грозами

21 травня на території України передбачаються вночі помірні, вдень невеликі короткочасні дощі у східних, Дніпропетровській та місцями Запорізькій областях, на решті території без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: За прогнозами синоптиків, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°.

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У Києві 21 травня без опадів, температура вночі 9-11°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час спостережень в Києві найвища температура 21 травня була в 2007 році (32° тепла), найнижча – у 1917 (нуль градусів).

У четвер, 22 травня, в Україні без опадів, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями з грозами.

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Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°.

У Києві без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.