Синоптики прогнозируют в Украине до +24 с дождями и грозами

21 мая на территории Украины предусматриваются ночью умеренные, днем небольшие кратковременные дожди в восточных, Днепропетровской и местами Запорожской областях, на остальной территории без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: По прогнозам синоптиков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 19-24°.

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В Киеве 21 мая без осадков, температура ночью 9-11°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, за все время наблюдений в Киеве самая высокая температура 21 мая была в 2007 году (32° тепла), самая низкая - в 1917 (ноль градусов).

В четверг, 22 мая, в Украине без осадков, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, местами с грозами.

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Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 19-24°.

В Киеве без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 22-24°.