Зеленський президенту Фінляндії: РФ намагається виграти час, потрібен тиск

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з своїм фінським колегою Александром Стуббом розповів деталі своєї розмови з очільником Білого дому Дональдом Трампом та вказав на необхідність тиснути на РФ, щоб змінити її поведінку.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Обговорили деталі вчорашньої розмови з президентом США. Ключовий момент полягає в тому, що дипломатія, спрямована на мир, має бути добре скоординованою та орієнтованою на конкретні результати".

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Деталі: За його словами, Росія намагається виграти час, щоб продовжити війну та окупацію, а також додав, що працює з партнерами, щоб "тиск змусив Росію змінити свою поведінку".

"Немає сумнівів, що війна має закінчитися за столом переговорів. Пропозиції, що лежать на столі, мають бути чіткими та реалістичними. Україна готова до будь-якого формату переговорів, який принесе результати. І якщо Росія продовжить висувати нереалістичні умови і підривати прогрес, це матиме серйозні наслідки", – додав він.

Зеленський поінформував, що на сьогодні заплановані подальші переговори з партнерами.

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