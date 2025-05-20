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Зеленський президенту Фінляндії: РФ намагається виграти час, потрібен тиск

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 20 травня 2025, 14:13
Зеленський президенту Фінляндії: РФ намагається виграти час, потрібен тиск
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з своїм фінським колегою Александром Стуббом розповів деталі своєї розмови з очільником Білого дому Дональдом Трампом та вказав на необхідність тиснути на РФ, щоб змінити її поведінку.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Обговорили деталі вчорашньої розмови з президентом США. Ключовий момент полягає в тому, що дипломатія, спрямована на мир, має бути добре скоординованою та орієнтованою на конкретні результати".

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Деталі: За його словами, Росія намагається виграти час, щоб продовжити війну та окупацію, а також додав, що працює з партнерами, щоб "тиск змусив Росію змінити свою поведінку".

"Немає сумнівів, що війна має закінчитися за столом переговорів. Пропозиції, що лежать на столі, мають бути чіткими та реалістичними. Україна готова до будь-якого формату переговорів, який принесе результати. І якщо Росія продовжить висувати нереалістичні умови і підривати прогрес, це матиме серйозні наслідки", – додав він.

Зеленський поінформував, що на сьогодні заплановані подальші переговори з партнерами.

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Що було раніше:

  • За підсумками розмови з Трампом Зеленський заявляв, що Україна та союзники обговорюють можливість проведення зустрічі з Росією у присутності представників США та європейських держав.
  • Він також висловлював переконання, що Росія вимогами про виведення українських військ зі своїх територій показує небажання припиняти вогонь і завершувати війну проти України.

ЗеленськийУкраїнаФінляндія
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