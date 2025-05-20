Зеленський президенту Фінляндії: РФ намагається виграти час, потрібен тиск
Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з своїм фінським колегою Александром Стуббом розповів деталі своєї розмови з очільником Білого дому Дональдом Трампом та вказав на необхідність тиснути на РФ, щоб змінити її поведінку.
Джерело: Зеленський у соцмережі Х, передає "Європейська правда"
Пряма мова Зеленського: "Обговорили деталі вчорашньої розмови з президентом США. Ключовий момент полягає в тому, що дипломатія, спрямована на мир, має бути добре скоординованою та орієнтованою на конкретні результати".
Деталі: За його словами, Росія намагається виграти час, щоб продовжити війну та окупацію, а також додав, що працює з партнерами, щоб "тиск змусив Росію змінити свою поведінку".
"Немає сумнівів, що війна має закінчитися за столом переговорів. Пропозиції, що лежать на столі, мають бути чіткими та реалістичними. Україна готова до будь-якого формату переговорів, який принесе результати. І якщо Росія продовжить висувати нереалістичні умови і підривати прогрес, це матиме серйозні наслідки", – додав він.
Зеленський поінформував, що на сьогодні заплановані подальші переговори з партнерами.
Що було раніше:
- За підсумками розмови з Трампом Зеленський заявляв, що Україна та союзники обговорюють можливість проведення зустрічі з Росією у присутності представників США та європейських держав.
- Він також висловлював переконання, що Росія вимогами про виведення українських військ зі своїх територій показує небажання припиняти вогонь і завершувати війну проти України.