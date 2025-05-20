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Зеленский президенту Финляндии: РФ пытается выиграть время, нужно давление

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВторник, 20 мая 2025, 14:13
Зеленский президенту Финляндии: РФ пытается выиграть время, нужно давление
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора со своим финским коллегой Александром Стуббом рассказал детали своего разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом и указал на необходимость давить на РФ, чтобы изменить ее поведение.

Источник: Зеленский в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Обсудили детали вчерашнего разговора с президентом США. Ключевой момент заключается в том, что дипломатия, направленная на мир, должна быть хорошо скоординированной и ориентированной на конкретные результаты".

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Детали: По его словам, Россия пытается выиграть время, чтобы продолжить войну и оккупацию, а также добавил, что работает с партнерами, чтобы "давление заставило Россию изменить свое поведение".

"Нет сомнений, что война должна закончиться за столом переговоров. Предложения, лежащие на столе, должны быть четкими и реалистичными. Украина готова к любому формату переговоров, который принесет результаты. И если Россия продолжит выдвигать нереалистичные условия и подрывать прогресс, это будет иметь серьезные последствия", - добавил он.

Зеленский проинформировал, что на сегодня запланированы дальнейшие переговоры с партнерами.

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Что предшествовало:

  • По итогам разговора с Трампом Зеленский заявлял, что Украина и союзники обсуждают возможность проведения встречи с Россией в присутствии представителей США и европейских государств.
  • Он также выражал убеждение, что Россия требованиями о выводе украинских войск со своих территорий показывает нежелание прекращать огонь и завершать войну против Украины.

ЗеленскийУкраинаФинляндия
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