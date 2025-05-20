Зеленский президенту Финляндии: РФ пытается выиграть время, нужно давление

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора со своим финским коллегой Александром Стуббом рассказал детали своего разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом и указал на необходимость давить на РФ, чтобы изменить ее поведение.

Источник: Зеленский в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Обсудили детали вчерашнего разговора с президентом США. Ключевой момент заключается в том, что дипломатия, направленная на мир, должна быть хорошо скоординированной и ориентированной на конкретные результаты".

Реклама:

Детали: По его словам, Россия пытается выиграть время, чтобы продолжить войну и оккупацию, а также добавил, что работает с партнерами, чтобы "давление заставило Россию изменить свое поведение".

"Нет сомнений, что война должна закончиться за столом переговоров. Предложения, лежащие на столе, должны быть четкими и реалистичными. Украина готова к любому формату переговоров, который принесет результаты. И если Россия продолжит выдвигать нереалистичные условия и подрывать прогресс, это будет иметь серьезные последствия", - добавил он.

Зеленский проинформировал, что на сегодня запланированы дальнейшие переговоры с партнерами.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: