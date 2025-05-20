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ЗМІ: У Трампа хочуть витратити $250 млн на повернення біженців, в тому числі українців

Уляна КричковськаВівторок, 20 травня 2025, 15:38
ЗМІ: У Трампа хочуть витратити $250 млн на повернення біженців, в тому числі українців
Фото: Getty Images

Адміністрація американського президента Дональда Трампа планує використати до $250 млн, виділених на іноземну допомогу, для фінансування добровільного повернення біженців з різних країн, зокрема з України, додому.

Джерело: The Washington Post із посиланням на відповідні документи, передає "Європейська правда"

Деталі: Як стверджує газета, адміністрація Трампа розробила плани щодо використання до $250 млн, які мали бути спрямовані на закордонну допомогу, для фінансування повернення мігрантів, зокрема, з України та Гаїті, які втекли до США через ситуацію вдома.

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Адміністрація колишнього президента США Джо Байдена надала українцям і гаїтянам тимчасовий захист (TPS), що дозволяє залишатися в США, якщо повернення додому небезпечне. В документах, з якими ознайомилася газета, вказано, що понад 200 тисяч українців і 500 тисяч гаїтян можуть підпадати під програму добровільного повернення.

Ця пропозиція, про яку раніше не повідомлялося, була розроблена до оголошення 5 травня Міністерством внутрішньої безпеки (DHS), за яким мігранти, які добровільно погодяться повернутися до своїх країн, зможуть отримати від уряду США $1000.

Зазначається, що хоча попередні адміністрації США також підтримували добровільне повернення мігрантів, план адміністрації Трампа є незвичним, оскільки охоплює людей, які втекли з одних із найбільш небезпечних місць у світі, і націлений на обходження Міжнародної організації з міграції (МОМ) – установи ООН, яка зазвичай опікується поверненням мігрантів додому. 

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Це також збігається зі спробами адміністрації скоротити закордонну допомогу, включно із планами ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і припинення 80% його програм, зокрема тих, що діяли в Україні, Гаїті та інших країнах.

Крім українців і гаїтян, в документах згадуються афганці, палестинці, лівійці, суданці, сирійці та єменці – вони також можуть бути цільовою аудиторією програми добровільного повернення. В документах зазначено, що МОМ не підтримує повернення людей до жодної з цих країн. 

Документи мали позначку "попереднє обговорення", а речниця DHS назвала їх "застарілими", адже вони датуються кінцем квітня – початком травня. Проте DHS і Державний департамент минулого тижня підписали угоду, яка передбачає таку ж процедуру і ту ж суму – $250 млн –, хоча в ній не згадуються конкретні національності.

За словами обізнаного співрозмовника, першими в рамках цієї програми можуть стати афганці.

Критики плану, зокрема колишні урядовці, назвали його нелюдяним і таким, що суперечить традиційним американським цінностям. Вони також висловлюють сумніви, чи не є таке використання коштів неправомірним, адже вони були призначені на допомогу біженцям.

У січні після вступу американським президентом Трампом на посаду, посадовці Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли мігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включно з ключовою ініціативою, що надає можливість в'їзду в країну для українців.

На початку квітня частина українців, які перебувають у США за гуманітарною програмою, отримали помилкові повідомлення на електронну пошту про анулювання їхнього статусу.

Трампукраїнцібіженці
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