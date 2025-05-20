СМИ: У Трампа хотят потратить $250 млн на возвращение беженцев, в том числе украинцев

Администрация американского президента Дональда Трампа планирует использовать до $250 млн, выделенных на иностранную помощь, для финансирования добровольного возвращения беженцев из разных стран, в частности из Украины, домой.

Источник: The Washington Post со ссылкой на соответствующие документы, передает "Европейская правда"

Детали: Как утверждает газета, администрация Трампа разработала планы по использованию до $250 млн, которые должны были быть направлены на зарубежную помощь, для финансирования возвращения мигрантов, в частности, из Украины и Гаити, которые бежали в США из-за ситуации дома.

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Администрация бывшего президента США Джо Байдена предоставила украинцам и гаитянам временную защиту (TPS), позволяющую оставаться в США, если возвращение домой опасно. В документах, с которыми ознакомилась газета, указано, что более 200 тысяч украинцев и 500 тысяч гаитян могут подпадать под программу добровольного возвращения.

Это предложение, о котором ранее не сообщалось, было разработано до объявления 5 мая Министерством внутренней безопасности (DHS), согласно которому мигранты, которые добровольно согласятся вернуться в свои страны, смогут получить от правительства США $1000.

Отмечается, что хотя предыдущие администрации США также поддерживали добровольное возвращение мигрантов, план администрации Трампа является необычным, поскольку охватывает людей, которые бежали из одних из самых опасных мест в мире, и нацелен на обход Международной организации по миграции (МОМ) – учреждения ООН, которое обычно занимается возвращением мигрантов домой.

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Это также совпадает с попытками администрации сократить зарубежную помощь, включая планы ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID) и прекращения 80% его программ, в частности тех, что действовали в Украине, Гаити и других странах.

Кроме украинцев и гаитян, в документах упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы – они также могут быть целевой аудиторией программы добровольного возвращения. В документах указано, что МОМ не поддерживает возвращение людей ни в одну из этих стран.

Документы имели пометку "предварительное обсуждение", а пресс-секретарь DHS назвала их "устаревшими", поскольку они датированы концом апреля – началом мая. Однако DHS и Государственный департамент на прошлой неделе подписали соглашение, которое предусматривает такую же процедуру и ту же сумму – $250 млн –, хотя в нем не упоминаются конкретные национальности.

По словам осведомленного собеседника, первыми в рамках этой программы могут стать афганцы.

Критики плана, в частности бывшие чиновники, назвали его бесчеловечным и противоречащим традиционным американским ценностям. Они также выражают сомнения, не является ли такое использование средств неправомерным, ведь они были предназначены на помощь беженцам.

В январе после вступления американского президента Трампа в должность, чиновники Министерства внутренней безопасности США приказали приостановить ряд программ, которые позволяли мигрантам временно поселиться в Соединенных Штатах, включая ключевую инициативу, предоставляющую возможность въезда в страну для украинцев.

В начале апреля часть украинцев, находящихся в США по гуманитарной программе, получили ложные сообщения по электронной почте об аннулировании их статуса.