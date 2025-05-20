Рада ЄС розкрила деталі персональних санкцій за дестабілізацію з боку Росії

У Раді ЄС розкрили деталі додаткових персональних санкцій, застосованих у відповідь на гібридну дестабілізаційну діяльність Росії, спрямовану проти країн ЄС і партнерів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС 20 травня

Деталі: Додаткові обмеження ЄС застосував до 21 фізичної особи і шести юридичних осіб, дотичних до дестабілізаційної діяльності РФ за кордоном.

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Крім того, Рада ЄС дала можливість застосовувати заходи проти активів, пов’язаних з дестабілізаційною діяльністю Росії – наприклад, суден, літаків, нерухомості, комунікаційного обладнання, транзакцій фінансових установ чи компаній, що займаються криптовалютами, якщо вони прямо чи опосередковано залучені до дестабілізаційних дій.

"З огляду на систематичну міжнародну російську кампанію маніпуляцій у медіа і перекручування фактів з метою дестабілізації сусідніх країн та ЄС, Рада ЄС тепер має можливість призупиняти ліцензії на мовлення російських медіакомпаній, що під контролем російського керівництва, та забороняти їм мовлення у ЄС", – оголосили у комюніке.

Водночас ці заходи не можуть заборонити таким медіаресурсам іншу діяльність у ЄС, зокрема інтерв’ю.

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У санкційному списку наводять імена Віктора Медведчука і його соратників Артема Марчевсьского та Олега Волошина – за просування проросійської пропаганди, спрямованої проти країн ЄС та України.

Варто зазначити, що Медведчук і Марчевський, як і медіаресурс Voice of Europe, вже були під санкціями ЄС з травня 2024 року. У чому саме полягають поточні оновлення, наразі невідомо.

Також у списку – низка осіб, яких вважають причетними до спроб підриву демократичного політичного процесу в Естонії та Німеччині. Зокрема, називають Аліка Хучбарова та Ілью Бочарова, яких вважають оперативниками ГРУ, німецького блогера Томаса Рьопера, російську блогерку Аліну Ліпп, турецьку AFA Medya та її засновника Гюсеїна Догру, Єлену Колбаснікову, Юлію Прохорову, Ростислава Теслюка, Андрея Харковського (частина цих осіб раніше фігурували у журналістському розслідуванні).

Також це Віктор Луговенко і новинна компанія African Initiative, що займається поширенням проросійських наративів на африканську аудиторію; Жюстен Блез Тагу – керівник International Africa Media, і Михаїл Прудніков, також за системне поширення проросійських та антизахідних наративів в Африці; Сільвен Афуа, засновник Black African Defense League (яку Франція розпорядилася розпустити у 2021 році за заклики до ненависті й насильства).

Серед юридичних осіб у списку – хостинговий сервіс Stark Industries і його директор Юріє Некуліті і власник Іван Некуліті. Як вважають, вони надавали підтримуваним РФ суб’єктам можливість провадити різну дестабілізаційну діяльність проти ЄС і третіх країн, від дезінформації до кібератак.

Під санкції потрапили риболовні компанії Norebo JSC і Murman Sea Food, які, як вважають, залучені до шпигунської та диверсійної діяльності, підтримуваної РФ, у тому числі проти підводних кабелів.

Також у списку Головний радіочастотний центр і його директор Руслан Нестеренко – який вважають відповідальним за масштабне глушіння GPS-сигналу над країнами Балтії, що створює ризики для цивільної авіації.

Санкції передбачають замороження активів, заборону в’їзду і транзиту через ЄС та заборону для юридичних осіб і громадян ЄС надавати їм будь-які кошти.

Дані санкції є одним із серії пакетів, які готували на затвердження 20 травня.

Зокрема, Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії за війну проти України, та окремі санкції за використання хімічної зброї проти України.