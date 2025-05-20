Совет ЕС раскрыл детали персональных санкций за дестабилизацию со стороны России

В Совете ЕС раскрыли детали дополнительных персональных санкций, примененных в ответ на гибридную дестабилизационную деятельность России, направленную против стран ЕС и партнеров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС 20 мая

Детали: Дополнительные ограничения ЕС применил к 21 физическому лицу и шести юридическим лицам, касающихся дестабилизирующей деятельности РФ за рубежом.

Реклама:

Кроме того, Совет ЕС дал возможность применять меры против активов, связанных с дестабилизирующей деятельностью России - например, судов, самолетов, недвижимости, коммуникационного оборудования, транзакций финансовых учреждений или компаний, занимающихся криптовалютами, если они прямо или косвенно вовлечены в дестабилизирующие действия.

"Учитывая систематическую международную российскую кампанию манипуляций в СМИ и искажения фактов с целью дестабилизации соседних стран и ЕС, Совет ЕС теперь имеет возможность приостанавливать лицензии на вещание российских медиакомпаний, находящихся под контролем российского руководства, и запрещать им вещание в ЕС", – объявили в коммюнике.

В то же время эти меры не могут запретить таким медиаресурсам другую деятельность в ЕС, в частности интервью.

РЕКЛАМА:

В санкционном списке приводятся имена Виктора Медведчука и его соратников Артема Марчевского и Олега Волошина – за продвижение пророссийской пропаганды, направленной против стран ЕС и Украины.

Стоит отметить, что Медведчук и Марчевский, как и медиаресурс Voice of Europe, уже были под санкциями ЕС с мая 2024 года. В чем именно заключаются текущие обновления, пока неизвестно.

Также в списке – ряд лиц, которых считают причастными к попыткам подрыва демократического политического процесса в Эстонии и Германии. В частности, называют Алика Хучбарова и Илью Бочарова, которых считают оперативниками ГРУ, немецкого блогера Томаса Рёпера, российскую блогершу Алину Липп, турецкую AFA Medya и ее основателя Гюсеина Догру, Елену Колбасникову, Юлию Прохорову, Ростислава Теслюка, Андрея Харковского (часть этих лиц ранее фигурировали в журналистском расследовании).

Также это Виктор Луговенко и новостная компания African Initiative, занимающаяся распространением пророссийских нарративов на африканскую аудиторию; Жюстен Блез Тагу – руководитель International Africa Media, и Михаил Прудников, также за системное распространение пророссийских и антизападных нарративов в Африке; Сильвен Афуа, основатель Black African Defense League (которую Франция распорядилась распустить в 2021 году за призывы к ненависти и насилию).

Среди юридических лиц в списке – хостинговый сервис Stark Industries и его директор Юрие Некулити и владелец Иван Некулити. Как считается, они предоставляли поддерживаемым РФ субъектам возможность вести различную дестабилизирующую деятельность против ЕС и третьих стран, от дезинформации до кибератак.

Под санкции попали рыболовные компании Norebo JSC и Murman Sea Food, которые, как считается, привлечены к шпионской и диверсионной деятельности, поддерживаемой РФ, в том числе против подводных кабелей.

Также в списке Главный радиочастотный центр и его директор Руслан Нестеренко, которого считают ответственным за масштабное глушение GPS-сигнала над странами Балтии, что создает риски для гражданской авиации.

Санкции предусматривают замораживание активов, запрет на въезд и транзит через ЕС, а также запрет для юридических лиц и граждан ЕС предоставлять им какие-либо средства.

Данные санкции являются одним из серии пакетов, которые готовили к утверждению 20 мая.

В частности, Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России за войну против Украины и отдельные санкции за использование химического оружия против Украины.