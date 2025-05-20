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Рубіо: США не мають для України Patriot, але співпрацюють з союзниками щодо поставок

Іванна Костіна, Тетяна ОлійникВівторок, 20 травня 2025, 19:12
Рубіо: США не мають для України Patriot, але співпрацюють з союзниками щодо поставок
Рубіо. Фото - getty images

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати тісно співпрацюють з союзниками по НАТО, які мають певну кількість батарей Patriot, щодо їх передачі Україні.

Джерело: про це він заявив під час слухань у Сенаті, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Відповідаючи на запитання сенаторки від Демократичної партії Джин Шахін, Рубіо наголосив, що, за винятком однотижневої паузи, США не припиняли постачання вже затвердженої допомоги Україні.

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За його словами, нові пакети допомоги – це інше питання, яке не йому вирішувати.

"Білий дім повинен вирішити звернутися до Конгресу щодо нової допомоги. Але те, що вже схвалене Конгресом – постачається", – сказав Рубіо, зазначивши, що не всі запити українців можна реалізувати.

За словами держсекретаря, йдеться про системи Patriot, "яких, якщо чесно ми не маємо".

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"Але ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками, які мають певну кількість батарей, які вони могли б надати чи передати у тимчасове користування українцям для захисту, наприклад, повітряного простору Києва чи інших місць. І ми заохочуємо їх у цьому плані", – сказав Рубіо.

"Жодна з цих країн не хоче відмовлятися від цих систем, а ми не можемо швидко їх виробити", – заявив він.

Він повторив тезу, що військового вирішення у війни немає і все має вирішитися за столом переговорів.

"Фундаментальним викликом тут є наступне. Росія хоче те, чого вона зараз немає і що їй не належить. А Україна хоче те, чого вона не може відвоювати знову", – заявив він.

Нещодавно президент Володимир Зеленський висловив припущення, що Україна отримає необхідну кількість систем протиповітряної оборони в результаті укладення угоди про корисні копалини зі США.

Українська сторона не раз зверталась до США з проханням надати їй системи ППО, а адміністрації Трампа пропонувала придбати установки за допомогою країн Європи.

СШАдопомога УкраїніPatriot
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