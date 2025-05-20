Рубио: США не имеют для Украины Patriot, но сотрудничают с союзниками по поставкам

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты тесно сотрудничают с союзниками по НАТО, которые имеют определенное количество батарей Patriot, по их передаче Украине.

Источник: об этом он заявил во время слушаний в Сенате, сообщает "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос сенатора от Демократической партии Джин Шахин, Рубио отметил, что за исключением однонедельной паузы США не прекращали поставки уже утвержденной помощи Украине.

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По его словам, новые пакеты помощи – это другой вопрос, который не ему решать.

"Белый дом должен решить обратиться к Конгрессу относительно новой помощи. Но то, что уже одобрено Конгрессом – поставляется", – сказал Рубио, отметив, что не все запросы украинцев можно реализовать.

По словам госсекретаря, речь идет о системах Patriot, "которых, если честно мы не имеем"

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"Но мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками, которые имеют определенное количество батарей, которые они могли бы предоставить или передать во временное пользование украинцам для защиты, например, воздушного пространства Киева или других мест. И мы поощряем их в этом плане", – сказал Рубио.

"Ни одна из этих стран не хочет отказываться от этих систем, а мы не можем быстро их выработать", – заявил он.

Он повторил тезис, что военного решения у войны нет и все должно решиться за столом переговоров.

"Фундаментальным вызовом здесь является следующее. Россия хочет то, чего она сейчас нет и что ей не принадлежит. А Украина хочет то, чего она не может отвоевать снова", – заявил он.

Недавно президент Владимир Зеленский высказал предположение, что Украина получит необходимое количество систем противовоздушной обороны в результате заключения соглашения о полезных ископаемых с США.

Украинская сторона не раз обращалась к США с просьбой предоставить ей системы ПВО, а администрации Трампа предлагала приобрести установки с помощью стран Европы.