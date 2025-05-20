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Держескретар США заявив, що Трамп не пішов на жодні поступки Путіну

Іванна Костіна, Тетяна ОлійникВівторок, 20 травня 2025, 19:18
Держескретар США заявив, що Трамп не пішов на жодні поступки Путіну
Рубіо. Фото - getty images

Державний секретар Марко Рубіо відкинув критику політики адміністрації щодо України і заявив, що президент Дональд Трамп не пішов на жодні поступки Росії.

Джерело: Рубіо заявив під час слухань у Сенаті, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Рубіо, глава Кремля Владімір Путін прокинувся сьогодні і нічого не змінилося: санкції проти Росії на місці, зброя Україні і надалі постачається.

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"Він не отримав жодної поступки", – сказав Рубіо про Путіна.

Рубіо відповідав сенаторці від демократів Джин Шахін, яка заявила, що Путін просто грається з Трампом.

Через підтримку Росії Китаєм і "через те, що президент Трамп віддав наші важелі впливу, Путін не відчуває тиску, щоб погодитися на припинення вогню в Україні", – сказала вона.

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Рубіо заявив, що Трамп, який у понеділок знову говорив з Путіним по телефону, не хоче запроваджувати нові санкції проти Росії – крок, до якого у вівторок вдався Європейський Союз.

"Якщо насправді буде зрозуміло, що росіяни не зацікавлені в мирній угоді і вони просто хочуть продовжувати війну, то до цього цілком може дійти", – сказав Рубіо.

Трамп "вважає, що зараз, якщо почати погрожувати санкціями, росіяни перестануть говорити, і для нас важливо мати можливість говорити з ними і змусити їх сісти за стіл переговорів", сказав Рубіо.

Нагадаємо, Трамп після розмови з Путіним 19 травня заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.

У своєму дописі президент США не згадав ані про вимогу адміністрації про безумовне припинення вогню, яку Путін відкрито відкинув, ані про потенційний санкційний тиск у разі відмови Москви йти на поступки.

Після цього Трамп провів годинну розмову з Зеленським і європейськими лідерами. ЗМІ писали, що європейські лідери не побачили в Трампа готовності чинити тиск на господаря Кремля.

СШАТрампПутін
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