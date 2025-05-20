Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Госдеп США заявил, что Трамп не пошел ни на какие уступки Путину

Иванна Костина, Татьяна ОлейникВторник, 20 мая 2025, 19:18
Госдеп США заявил, что Трамп не пошел ни на какие уступки Путину
Рубио. Фото - getty images

Государственный секретарь Марко Рубио отверг критику политики администрации в отношении Украины и заявил, что президент Дональд Трамп не пошел ни на какие уступки России.

Источник: об этом он заявил во время слушаний в Сенате, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Рубио, глава Кремля Владимир Путин проснулся сегодня и ничего не изменилось: санкции против России на месте, оружие Украине и в дальнейшем поставляется.

Реклама:

"Он не получил ни одной уступки", – сказал Рубио о Путине.

Рубио отвечал сенатору от демократов Джин Шахин, которая заявила, что Путин просто играет с Трампом.

Из-за поддержки России Китаем и "из-за того, что президент Трамп отдал наши рычаги влияния, Путин не испытывает давления, чтобы согласиться на прекращение огня в Украине", – сказала она.

РЕКЛАМА:

Рубио заявил, что Трамп, который в понедельник снова говорил с Путиным по телефону, не хочет вводить новые санкции против России – шаг, к которому во вторник прибегнул Европейский Союз.

"Если на самом деле будет понятно, что россияне не заинтересованы в мирном соглашении и они просто хотят продолжать войну, то до этого вполне может дойти", – сказал Рубио.

Трамп "считает, что сейчас, если начать угрожать санкциями, россияне перестанут говорить, и для нас важно иметь возможность говорить с ними и заставить их сесть за стол переговоров", сказал Рубио.

Напомним, Трамп после разговора с Путиным 19 мая заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

В своей заметке президент США не упомянул ни о требовании администрации о безусловном прекращении огня, которое Путин открыто отверг, ни о потенциальном санкционном давлении в случае отказа Москвы идти на уступки.

После этого Трамп провел часовой разговор с Зеленским и европейскими лидерами. СМИ писали, что европейские лидеры не увидели у Трампа готовности оказывать давление на хозяина Кремля.

СШАТрампПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ЕС принял решение снять экономические санкции с Сирии
Апелляция ВАКС отменила приговор Онищенко по делу "Укргаздобычи"
Рубио: США не имеют для Украины Patriot, но сотрудничают с союзниками по поставкам
СМИ: У Трампа хотят потратить $250 млн на возвращение беженцев, в том числе украинцев
Кандидат в президенты Польши Навроцкий готов не поддерживать вступление Украины в НАТО
ЕС одобрил 17-й пакет санкций против РФ
Все новости...
США
Рубио: США не имеют для Украины Patriot, но сотрудничают с союзниками по поставкам
Большинство американцев хотят продолжения военной поддержки для Украины
Экзистенциальный выбор Европы
Последние новости
21:55
США добиваются возвращения девяти американцев, заключенных в России
21:33
Axios: Трамп просил Путина предложить Киеву и Европе то, с чем они могут согласиться
21:14
Из-за российских обстрелов Купянска пострадали три женщины
21:12
Chanel потеряла треть прибыли: первое падение за 4 года
21:05
видеоПервая штурмовая мотоциклетная рота появилась в ВСУ и показала, как готовилась
21:01
теннисУкраинка Снигур уверенно вышла во второй круг квалификации Ролан Гаррос
20:50
Поступление-2025: можно ли использовать и комбинировать результаты НМТ предыдущих лет – объяснение
20:43
В прифронтовом Марганце отменили закупку стеклянных остановок за почти 8 миллионов
20:29
ЕС принял решение снять экономические санкции с Сирии
20:14
Что повлекло за собой вспышку гепатита А в Киеве? Санитарный врач назвал вероятную причину
Все новости...
Реклама:
Реклама: