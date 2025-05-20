Госдеп США заявил, что Трамп не пошел ни на какие уступки Путину

Государственный секретарь Марко Рубио отверг критику политики администрации в отношении Украины и заявил, что президент Дональд Трамп не пошел ни на какие уступки России.

Источник: об этом он заявил во время слушаний в Сенате, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Рубио, глава Кремля Владимир Путин проснулся сегодня и ничего не изменилось: санкции против России на месте, оружие Украине и в дальнейшем поставляется.

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"Он не получил ни одной уступки", – сказал Рубио о Путине.

Рубио отвечал сенатору от демократов Джин Шахин, которая заявила, что Путин просто играет с Трампом.

Из-за поддержки России Китаем и "из-за того, что президент Трамп отдал наши рычаги влияния, Путин не испытывает давления, чтобы согласиться на прекращение огня в Украине", – сказала она.

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Рубио заявил, что Трамп, который в понедельник снова говорил с Путиным по телефону, не хочет вводить новые санкции против России – шаг, к которому во вторник прибегнул Европейский Союз.

"Если на самом деле будет понятно, что россияне не заинтересованы в мирном соглашении и они просто хотят продолжать войну, то до этого вполне может дойти", – сказал Рубио.

Трамп "считает, что сейчас, если начать угрожать санкциями, россияне перестанут говорить, и для нас важно иметь возможность говорить с ними и заставить их сесть за стол переговоров", сказал Рубио.

Напомним, Трамп после разговора с Путиным 19 мая заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

В своей заметке президент США не упомянул ни о требовании администрации о безусловном прекращении огня, которое Путин открыто отверг, ни о потенциальном санкционном давлении в случае отказа Москвы идти на уступки.

После этого Трамп провел часовой разговор с Зеленским и европейскими лидерами. СМИ писали, что европейские лидеры не увидели у Трампа готовности оказывать давление на хозяина Кремля.