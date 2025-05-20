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Чехія та Україна домовилися співпрацювати у підготовці пілотів F-16

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникВівторок, 20 травня 2025, 20:05
Чехія та Україна домовилися співпрацювати у підготовці пілотів F-16
Фото - getty images

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та глава уряду Чехії Петр Фіала домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів винищувачів F-16.

Джерело: спільна заява за підсумками зустрічі прем’єр-міністрів, яка відбулася 20 травня, текст якої є у розпорядженні "Європейської правди"

Деталі: Під час зустрічі прем’єрів 20 травня в Ужгороді вони домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів літаків F-16 та інших типів літаків і вертольотів.

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Зазначається, що ця домовленість буде супроводжуватися розбудовою симуляційних потужностей та проведення тренувань в Україні та Чехії. 

У заяві наголосили, що підготовка буде здійснюватися також для технічного наземного персоналу через реалізацію конкретних проєктів з модернізації.

Також прем'єри підтвердили важливість подальшого збільшення військової, фінансової, економічної та гуманітарної допомоги Україні.

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Шмигаль та Фіала підтвердили важливість посилення співпраці між оборонною промисловістю України та Чехією через спільні зусилля, ліцензування технологій відповідно до цілей та механізмів, викладених у плані "Readiness 2030", а також співробітництво на третіх ринках.

Нагадаємо, 4 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Чехія працюють над створенням українсько-чеської школи F-16.

Через кілька днів стало відомо, що Румунія та Нідерланди створять спільний центр з навчання українського технічного персоналу F-16.

Чехіявинищувачі
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