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Axios: Трамп просив Путіна запропонувати Києву і Європі те, з чим вони можуть погодитись

Іванна Костіна, Олександр ШумілінВівторок, 20 травня 2025, 21:33
Axios: Трамп просив Путіна запропонувати Києву і Європі те, з чим вони можуть погодитись
Фото: Getty Images

Під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським і європейськими лідерами президент США Дональд Трамп розповів, що просив лідера РФ Владіміра Путіна виступити з пропозицією, яку Україна і європейці не відкинуть одразу.

Джерело: "Європейська правда", Axios з посиланням на джерела

Деталі: Після закінчення розмови з Путіним Трамп зателефонував Зеленському. До розмови також долучилися лідери Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії та Європейської комісії.

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Трамп повідомив лідерам, що Путін погодився негайно розпочати прямі переговори про припинення вогню. Джерело, яке брало участь у розмові, сказало, що було кілька секунд здивованої тиші.

Зеленський потім зазначив, що Путін раніше вже погоджувався на переговори, і перший раунд переговорів про припинення вогню відбувся в п'ятницю в Стамбулі. Трамп не відповів безпосередньо, повідомили джерела.

Джерела повідомили, що Зеленський та кілька інших лідерів, які брали участь у розмові, сказали Трампу, що це була його ідея розпочати мирні переговори з негайним 30-денним припиненням вогню.

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Представник Білого дому повідомив Axios, що Трамп "ніколи не погоджувався" на те, що припинення вогню має бути передумовою для переговорів, і ніколи не говорив, що Зеленський може вирішувати, якими будуть умови переговорів.

Трамп сказав лідерам, що Путін представить "мирний меморандум" зі своїми умовами перемир'я і закінчення війни.

Джерело, яке брало участь у розмові, повідомило, що Трамп сказав Зеленському та європейським лідерам, що він попросив Путіна представити "щось, з чим вони (Україна і європейці) можуть погодитися", а не пропозицію, яка буде відразу відхилена.

Зеленський сказав, що попередні раунди переговорів з Путіним, включаючи минулий тиждень, не дали жодних результатів, і наголосив, що якщо Трамп не буде тиснути, Путін не поступиться, повідомили джерела.

Представник Білого дому заявив, що протягом місяців Росія відмовлялася представити документ зі своїм баченням завершення війни, і те, що Путін погодився це зробити, є значним кроком вперед.

Лідери, які брали участь у телефонній розмові, здавалися здивованими тим, що Трамп був відносно задоволений тим, що почув від Путіна, і представив це як новий розвиток подій, хоча російський лідер, судячи з усього, зовсім не змінив своєї позиції, повідомили джерела.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо відкинув критику політики адміністрації щодо України і заявив, що президент Дональд Трамп не пішов на жодні поступки Росії.

Трамп після розмови з Путіним 19 травня заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.

У своєму дописі президент США не згадав ані про вимогу адміністрації про безумовне припинення вогню, яку Путін відкрито відкинув, ані про потенційний санкційний тиск у разі відмови Москви йти на поступки.

ТрампЄвропа
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