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Axios: Трамп просил Путина предложить Киеву и Европе то, с чем они могут согласиться

Иванна Костина, Александр ШумилинВторник, 20 мая 2025, 21:33
Axios: Трамп просил Путина предложить Киеву и Европе то, с чем они могут согласиться
Фото: Getty Images

Во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами президент США Дональд Трамп рассказал, что просил лидера РФ Владимира Путина выступить с предложением, которое Украина и европейцы не отвергнут сразу.

Источник: "Европейская правда", Axios со ссылкой на источники

Детали: После окончания разговора с Путиным Трамп позвонил Зеленскому. К разговору также присоединились лидеры Германии, Франции, Италии, Финляндии и Европейской комиссии.

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Трамп сообщил лидерам, что Путин согласился немедленно начать прямые переговоры о прекращении огня. Источник, участвовавший в разговоре, сказал, что было несколько секунд удивленной тишины.

Зеленский затем отметил, что Путин ранее уже соглашался на переговоры, и первый раунд переговоров о прекращении огня состоялся в пятницу в Стамбуле. Трамп не ответил напрямую, сообщили источники.

Источники сообщили, что Зеленский и несколько других лидеров, участвовавших в разговоре, сказали Трампу, что это была его идея начать мирные переговоры с немедленным 30-дневным прекращением огня.

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Представитель Белого дома сообщил Axios, что Трамп "никогда не соглашался" на то, что прекращение огня должно быть предпосылкой для переговоров, и никогда не говорил, что Зеленский может решать, какими будут условия переговоров.

Трамп сказал лидерам, что Путин представит "мирный меморандум" со своими условиями перемирия и окончания войны.

Источник, участвовавший в разговоре, сообщил, что Трамп сказал Зеленскому и европейским лидерам, что он попросил Путина представить "что-то, с чем они (Украина и европейцы) могут согласиться", а не предложение, которое будет сразу отклонено.

Зеленский сказал, что предыдущие раунды переговоров с Путиным, включая прошлую неделю, не дали никаких результатов, и подчеркнул, что если Трамп не будет давить, Путин не уступит, сообщили источники.

Представитель Белого дома заявил, что в течение месяцев Россия отказывалась представить документ со своим видением завершения войны, и то, что Путин согласился это сделать, является значительным шагом вперед.

Лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, казались удивленными тем, что Трамп был относительно доволен тем, что услышал от Путина, и представил это как новое развитие событий, хотя российский лидер, судя по всему, совсем не изменил своей позиции, сообщили источники.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио отверг критику политики администрации в отношении Украины и заявил, что президент Дональд Трамп не пошел ни на какие уступки России.

Трамп после разговора с Путиным 19 мая заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

В своей заметке президент США не упомянул ни о требовании администрации о безусловном прекращении огня, которое Путин открыто отверг, ни о потенциальном санкционном давлении в случае отказа Москвы идти на уступки.

ТрампЕвропа
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