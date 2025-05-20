Дуров заявив про готовність свідчити у суді щодо іноземного втручання у вибори в Румунії
Співзасновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що він готовий свідчити про іноземне втручання у президентські вибори у Румунії.
Джерело: Дуров в соцмережі Х
Пряма мова: "Я готовий приїхати і свідчити, якщо це допоможе румунській демократії".
I’m ready to come and testify if it helps Romanian democracy. https://t.co/lEq16uKg8b— Pavel Durov (@durov) May 20, 2025
Деталі: Раніше лідер ультраправої румунської партії AUR Джордже Сіміона вирішив оскаржити у Конституційному суді результати другого туру президентських виборів у Румунії.
Детальний аналіз читайте у статті: Румунія обирає ЄС: чому президентські вибори у сусідів стали сенсацією європейського масштабу.
Що передувало:
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У неділю, коли виборці йшли на виборчі дільниці для участі у другому турі президентських виборів у Румунії, Дуров заявив, що напередодні голосування французький уряд, в тому числі голова Служби зовнішньої розвідки Франції Ніколя Лернер, просив його заборонити акаунти, повʼязані з румунськими ультраправими.
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Париж рішуче заперечив заяви Дурова.
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Сіміон раніше визнав свою поразку на виборах і привітав з перемогою свого суперника, мера Бухареста Нікушора Дана.Він пояснив у вівторок, що зробив це, щоб уникнути кровопролиття.