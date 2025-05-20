Дуров заявив про готовність свідчити у суді щодо іноземного втручання у вибори в Румунії

Співзасновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що він готовий свідчити про іноземне втручання у президентські вибори у Румунії.

Джерело: Дуров в соцмережі Х

Пряма мова: "Я готовий приїхати і свідчити, якщо це допоможе румунській демократії".

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I’m ready to come and testify if it helps Romanian democracy. https://t.co/lEq16uKg8b — Pavel Durov (@durov) May 20, 2025

Деталі: Раніше лідер ультраправої румунської партії AUR Джордже Сіміона вирішив оскаржити у Конституційному суді результати другого туру президентських виборів у Румунії.

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Детальний аналіз читайте у статті: Румунія обирає ЄС: чому президентські вибори у сусідів стали сенсацією європейського масштабу.

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