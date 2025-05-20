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Дуров заявив про готовність свідчити у суді щодо іноземного втручання у вибори в Румунії

Тетяна ОлійникВівторок, 20 травня 2025, 23:44
Дуров заявив про готовність свідчити у суді щодо іноземного втручання у вибори в Румунії
Фото: Getty Images

Співзасновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що він готовий свідчити про іноземне втручання у президентські вибори у Румунії.

Джерело: Дуров в соцмережі Х

Пряма мова: "Я готовий приїхати і свідчити, якщо це допоможе румунській демократії".

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Деталі: Раніше лідер ультраправої румунської партії AUR Джордже Сіміона вирішив оскаржити у Конституційному суді результати другого туру президентських виборів у Румунії.

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Детальний аналіз читайте у статті: Румунія обирає ЄС: чому президентські вибори у сусідів стали сенсацією європейського масштабу.

Що передувало:

  • У неділю, коли виборці йшли на виборчі дільниці для участі у другому турі президентських виборів у Румунії, Дуров заявив, що напередодні голосування французький уряд, в тому числі голова Служби зовнішньої розвідки Франції Ніколя Лернер, просив його заборонити акаунти, повʼязані з румунськими ультраправими.

  • Париж рішуче заперечив заяви Дурова.

  • Сіміон раніше визнав свою поразку на виборах і привітав з перемогою свого суперника, мера Бухареста Нікушора Дана.Він пояснив у вівторок, що зробив це, щоб уникнути кровопролиття.

Румуніявиборисоцмережі
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