Дуров заявив про готовність свідчити у суді щодо іноземного втручання у вибори в Румунії

Співзасновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що він готовий свідчити про іноземне втручання у президентські вибори у Румунії.

Джерело: Дуров в соцмережі Х

Пряма мова: "Я готовий приїхати і свідчити, якщо це допоможе румунській демократії".

I’m ready to come and testify if it helps Romanian democracy. https://t.co/lEq16uKg8b