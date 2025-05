Дуров заявил о готовности свидетельствовать в суде об иностранном вмешательстве в выборы в Румынии

Соучредитель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что он готов свидетельствовать об иностранном вмешательстве в президентские выборы в Румынии.

Источник: Дуров в соцсети Х

Прямая речь: "Я готов приехать и свидетельствовать, если это поможет румынской демократии".

I’m ready to come and testify if it helps Romanian democracy. https://t.co/lEq16uKg8b