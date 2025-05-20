Дуров заявил о готовности свидетельствовать в суде об иностранном вмешательстве в выборы в Румынии

Соучредитель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что он готов свидетельствовать об иностранном вмешательстве в президентские выборы в Румынии.

Источник: Дуров в соцсети Х

Прямая речь: "Я готов приехать и свидетельствовать, если это поможет румынской демократии".

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I’m ready to come and testify if it helps Romanian democracy. https://t.co/lEq16uKg8b — Pavel Durov (@durov) May 20, 2025

Детали: Ранее лидер ультраправой румынской партии AUR Джордже Симиона решил обжаловать в Конституционном суде результаты второго тура президентских выборов в Румынии.

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Детальный анализ читайте в статье: Румыния выбирает ЕС: почему президентские выборы у соседей стали сенсацией европейского масштаба.

Что предшествовало: