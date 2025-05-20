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Дуров заявил о готовности свидетельствовать в суде об иностранном вмешательстве в выборы в Румынии

Татьяна ОлейникВторник, 20 мая 2025, 23:44
Дуров заявил о готовности свидетельствовать в суде об иностранном вмешательстве в выборы в Румынии
Фото: Getty Images

Соучредитель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что он готов свидетельствовать об иностранном вмешательстве в президентские выборы в Румынии.

Источник: Дуров в соцсети Х

Прямая речь: "Я готов приехать и свидетельствовать, если это поможет румынской демократии".

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Детали: Ранее лидер ультраправой румынской партии AUR Джордже Симиона решил обжаловать в Конституционном суде результаты второго тура президентских выборов в Румынии.

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Детальный анализ читайте в статье: Румыния выбирает ЕС: почему президентские выборы у соседей стали сенсацией европейского масштаба.

Что предшествовало:

  • В воскресенье, когда избиратели шли на избирательные участки для участия во втором туре президентских выборов в Румынии, Дуров заявил, что накануне голосования французское правительство, в том числе глава Службы внешней разведки Франции Николя Лернер, просил его запретить аккаунты, связанные с румынскими ультраправыми.

  • Париж решительно опроверг заявления Дурова.

  • Ультраправый румынский политик Джордже Симион признал поражение на выборах и поздравил своего соперника.

Румыниявиборысоцсети
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