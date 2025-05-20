Дуров заявил о готовности свидетельствовать в суде об иностранном вмешательстве в выборы в Румынии
Соучредитель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что он готов свидетельствовать об иностранном вмешательстве в президентские выборы в Румынии.
Источник: Дуров в соцсети Х
Прямая речь: "Я готов приехать и свидетельствовать, если это поможет румынской демократии".
I’m ready to come and testify if it helps Romanian democracy. https://t.co/lEq16uKg8b— Pavel Durov (@durov) May 20, 2025
Детали: Ранее лидер ультраправой румынской партии AUR Джордже Симиона решил обжаловать в Конституционном суде результаты второго тура президентских выборов в Румынии.
Детальный анализ читайте в статье: Румыния выбирает ЕС: почему президентские выборы у соседей стали сенсацией европейского масштаба.
Что предшествовало:
- В воскресенье, когда избиратели шли на избирательные участки для участия во втором туре президентских выборов в Румынии, Дуров заявил, что накануне голосования французское правительство, в том числе глава Службы внешней разведки Франции Николя Лернер, просил его запретить аккаунты, связанные с румынскими ультраправыми.
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Париж решительно опроверг заявления Дурова.
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Ультраправый румынский политик Джордже Симион признал поражение на выборах и поздравил своего соперника.