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На Медведчука вдруге наклали санкції: у ЄС пояснили чому

Тетяна Висоцька, Тетяна ОлійникВівторок, 20 травня 2025, 23:55
На Медведчука вдруге наклали санкції: у ЄС пояснили чому
Медведчук. Фото - getty images

Європейський Союз 20 травня 2025 року наклав на близького до господаря Кремля Володимира Путіна політика та бізнесмена Віктора Медведчука санкції в рамках режиму гібридних санкцій, які охоплюють пропаганду та дезінформацію Росії за кордоном, проте він також залишається у санкційному списку за дії, що загрожують територіальній цілісності України, куди його додали у травні 2024 року.

Джерело: про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив обізнаний з підготовкою санкційних пакетів посадовець ЄС

Деталі: Співрозмовник "ЄвроПравди" підкреслив, що наразі Медведчук знаходиться під санкціями в двох санкційних режимах: за пропагандистські дії Росії за кордоном та за дії, які загрожують суверенітету України.

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"Сьогодні ми наклали на нього санкції в рамках режиму гібридних санкцій, що охоплюють дестабілізуючі дії Росії за кордоном", – розповів посадовець ЄС "Європейській правді"

"Він все ще перебуває у списку цього режиму за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Це великий список, пов'язаний з агресивною війною Росії проти України", – додав він.

Співрозмовник "ЄвроПравди" пояснив, що "це – два окремі режими санкцій". 

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Проте їхні наслідки для Віктора Медведчука будуть однаковими: заморожування активів на території ЄС та заборона на в'їзд до Євросоюзу.

Як повідомляла "Європейська правда" у санкційному списку гібридних санкцій, запроваджених проти Росії 20 травня 2025 року, фігурують імена Віктора Медведчука і його соратників Артема Марчевського та Олега Волошина – за просування проросійської пропаганди, спрямованої проти країн ЄС та України. 

Варто зазначити, що Медведчук і Марчевський, як і медіаресурс Voice of Europe, вже були під санкціями ЄС з травня 2024 року.

ЄСМедведчуксанкції
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