На Медведчука второй раз наложили санкции: в ЕС объяснили почему

Европейский Союз 20 мая 2025 года наложил на близкого к хозяину Кремля Владимиру Путину политика и бизнесмена Виктора Медведчука санкции в рамках режима гибридных санкций, которые охватывают пропаганду и дезинформацию России за рубежом, однако он также остается в санкционном списке за действия, угрожающие территориальной целостности Украины, куда его добавили в мае 2024 года.

Источник: об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил знакомый с подготовкой санкционных пакетов чиновник ЕС

Детали: Собеседник "ЕвроПравды" подчеркнул, что сейчас Медведчук находится под санкциями в двух санкционных режимах: за пропагандистские действия России за рубежом и за действия, которые угрожают суверенитету Украины.

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"Сегодня мы наложили на него санкции в рамках режима гибридных санкций, охватывающих дестабилизирующие действия России за рубежом", – рассказал чиновник ЕС "Европейской правде"

"Он все еще находится в списке этого режима за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Это большой список, связанный с агрессивной войной России против Украины", – добавил он.

Собеседник "ЕвроПравды" пояснил, что "это – два отдельных режима санкций".

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Однако их последствия для Виктора Медведчука будут одинаковыми: замораживание активов на территории ЕС и запрет на въезд в Евросоюз.

Как сообщала "Европейская правда" в санкционном списке гибридных санкций, введенных против России 20 мая 2025 года, фигурируют имена Виктора Медведчука и его соратников Артема Марчевского и Олега Волошина – за продвижение пророссийской пропаганды, направленной против стран ЕС и Украины.

Стоит отметить, что Медведчук и Марчевский, как и медиаресурс Voice of Europe, уже были под санкциями ЕС с мая 2024 года.