Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ каже, що спіймала "крота": влаштувався на оборонний завод, щоб викрасти розробки для ФСБ

Ірина БалачукСереда, 21 травня 2025, 10:52
СБУ каже, що спіймала крота: влаштувався на оборонний завод, щоб викрасти розробки для ФСБ
ФОТО СБУ

Служба безпеки України повідомила, що затримала інженера, який працевлаштувався на оборонний завод в Одеській області, щоб викрасти нові розробки ЗСУ для російської ФСБ.

Джерело: СБУ в Telegram

Дослівно служба: "Контррозвідка СБУ викрила ще одну спробу російських спецслужб отримати доступ до секретних українських розробок у військовій сфері. За результатами дій на випередження в Одеській області затримано 47-річного місцевого інженера, який шпигував для ФСБ".

Реклама:

Деталі: Чоловік отримав завдання дістати секретні документи щодо виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки ЗСУ і для цього влаштувався на місцевий завод, який виконує оборонні замовлення.

Повідомляється, що вже тоді СБУ слідкувала за фігурантом, адже викрила його ще на етапі вербування російською спецслужбою.

"З першого дня перебування на території підприємства "кріт" намагався отримати доступ до креслень і технологічних схем з виробництва запчастин до колісних машин. Для цього він прикривався своїми професійними обов’язками інженера, а також намагався якомога швидше "втертися" в довіру до колег, які безпосередньо задіяні у виробничому процесі", – йдеться в повідомленні.

В СБУ кажуть, що чоловік також виконував функцію коригувальника – зокрема, об’їжджав Одещину та намагався виявити бойові позиції ППО і радіолокаційні станції. 

 
Фото сбу 

Зловмисника затримали. Під час обшуків у нього вилучили фото технічної документації, яку він планував передати агресору, а також інші докази роботи на ворожу спецслужбу.

РЕКЛАМА:
 
Фото сбу

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), він перебуває під вартою.

В СБУ підкреслили, що зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУдержзрада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
За час дії воєнного стану на кордоні затримали 49 тисяч втікачів – ДПСУ
У Трампа проти включення в заяву G7 обіцянки підтримки України та осуд війни РФ – Politico
фото У Росії заявили, що Путін побував на Курщині: у 100 км від кордону з Україною
Ракетний удар по стрільбищу на Сумщині: 6 військових загинули, понад 10 поранені – НГУ
Комбат "Маґури" Ширшин пояснив, чому зробив свою публічну заяву
Рубіо: США чекають на умови припинення вогню від Росії
Усі новини...
СБУ
СБУ затримала російського агента, який шпигував за українськими військовими на Чернігівщині
Збирався підірвати ТЦК у Києві: СБУ схопила неповнолітнього, який вже палив авто військових
СБУ морськими та повітряними дронами знищила російську РЛС і склади у Чорному морі
Останні новини
12:29
Портнова застрелили у Мадриді – Reuters
12:29
Допомагатимуть у медзакладах: в Україні запускають підготовку фахівців із супроводу захисників
12:27
Євросоюз поверне квоти на 30 українських агротоварів — УКАБ
12:26
Обраний президент Румунії виступив проти відправки військових в Україну у складі миротворців
12:23
Кремлівська "Роснефть" отримала контроль над найбільшим родовищем рідкоземельних металів у РФ
12:01
В екскерівниці Херсонського краєзнавчого музею конфіскували майно за підозру у держзраді
12:00
Франція відправила розвідувальне судно для стеження за тіньовими танкерами РФ
11:59
У Британії другого українця звинуватили в підпалах майна, пов’язаного зі прем'єром Стармером
11:58
Китай погрожує санкціями усім, хто співпрацює зі США проти чипів Huawei
11:57
Окупанти дронами атакували Херсон та Білозерку: постраждали шестеро людей
Усі новини...
Реклама:
Реклама: