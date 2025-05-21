СБУ каже, що спіймала "крота": влаштувався на оборонний завод, щоб викрасти розробки для ФСБ

Служба безпеки України повідомила, що затримала інженера, який працевлаштувався на оборонний завод в Одеській області, щоб викрасти нові розробки ЗСУ для російської ФСБ.

Джерело: СБУ в Telegram

Дослівно служба: "Контррозвідка СБУ викрила ще одну спробу російських спецслужб отримати доступ до секретних українських розробок у військовій сфері. За результатами дій на випередження в Одеській області затримано 47-річного місцевого інженера, який шпигував для ФСБ".

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Деталі: Чоловік отримав завдання дістати секретні документи щодо виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки ЗСУ і для цього влаштувався на місцевий завод, який виконує оборонні замовлення.



Повідомляється, що вже тоді СБУ слідкувала за фігурантом, адже викрила його ще на етапі вербування російською спецслужбою.



"З першого дня перебування на території підприємства "кріт" намагався отримати доступ до креслень і технологічних схем з виробництва запчастин до колісних машин. Для цього він прикривався своїми професійними обов’язками інженера, а також намагався якомога швидше "втертися" в довіру до колег, які безпосередньо задіяні у виробничому процесі", – йдеться в повідомленні.

В СБУ кажуть, що чоловік також виконував функцію коригувальника – зокрема, об’їжджав Одещину та намагався виявити бойові позиції ППО і радіолокаційні станції.

Фото сбу

Зловмисника затримали. Під час обшуків у нього вилучили фото технічної документації, яку він планував передати агресору, а також інші докази роботи на ворожу спецслужбу.

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Фото сбу

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), він перебуває під вартою.

В СБУ підкреслили, що зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.