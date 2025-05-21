СБУ говорит, что поймала "крота": устроился на оборонный завод, чтобы похитить разработки для ФСБ

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала инженера, который трудоустроился на оборонный завод в Одесской области, чтобы похитить новые разработки ВСУ для российской ФСБ.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно служба: "Контрразведка СБУ разоблачила еще одну попытку российских спецслужб получить доступ к секретным украинским разработкам в военной сфере. По результатам действий на опережение в Одесской области задержан 47-летний местный инженер, который шпионил для ФСБ".

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Детали: Мужчина получил задание достать секретные документы по изготовлению комплектующих для новейшей автотехники ВСУ и для этого устроился на местный завод, который выполняет оборонные заказы.

Сообщается, что уже тогда СБУ следила за фигурантом, поскольку разоблачила его еще на этапе вербовки российской спецслужбой.

"С первого дня пребывания на территории предприятия "крот" пытался получить доступ к чертежам и технологическим схемам по производству запчастей к колесным машинам. Для этого он прикрывался своими профессиональными обязанностями инженера, а также пытался как можно быстрее "втереться" в доверие к коллегам, которые непосредственно задействованы в производственном процессе", – говорится в сообщении.

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В СБУ говорят, что мужчина также выполнял функцию корректировщика – в частности, объезжал Одесскую область и пытался обнаружить боевые позиции ПВО и радиолокационные станции.

Фото сбу

Злоумышленника задержали. Во время обысков у него изъяли фото технической документации, которую он планировал передать агрессору, а также другие доказательства работы на вражескую спецслужбу.

Фото сбу

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), он находится под стражей.

В СБУ подчеркнули, что злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.