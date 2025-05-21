За час дії воєнного стану на кордоні затримали 49 тисяч втікачів – ДПСУ

Четверо затриманих чоловіків, які за допомогою надувного човна намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною через річку Тиса. Фото ДПСУ

З початку повномасштабного вторгнення у прикордонних ділянках та в пунктах пропуску затримали 49 тисяч чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон України.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного марафону новин, нардеп Юлія Яцик в Facebook

Пряма мова Демченка: "Майже 45 тисяч осіб – це показник затримання осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон, і були затримані на зеленій ділянці кордону або на контрольних постах чи блокпостах у прикордонні. І додатково до цієї кількості можна додати і затримання порушників у пунктах пропуску – це близько 4 тисяч осіб, які намагалися перетнути кордон, використовуючи підробні документи чи в інший незаконний спосіб".

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Деталі: Він підкреслив, що це показники саме за час дії воєнного стану.

"У даному випадку не йде мова про тих осіб, яким вдалося незаконно перетнути кордон, бо такі дані можуть озвучуватися виключно суміжними країнами, які затримують цих громадян, що незаконно перетнули кордон", – пояснив Демченко.

Він додав, що ДПСУ активно співпрацює з прикордонниками сусідніх країн і країн Європи, щоб спільно протидіяти спробам незаконного перетину кодону, адже з початку дії воєнного стану кількість таких спроб "значно зросла".

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Раніше народна депутатка Юлія Яцик за підсумками засідання Тимчасової слідчої комісії ВР, присвяченого незаконному перетину кордону, повідомила, що за, даними ДПСУ, 44,9 тисячі осіб "незаконно перетнули кордон".

"За даними ДПС, з початку 2022 року затримано майже 30 тисяч осіб під час спроби незаконного перетину кордону, незаконно перетнули кордон ще 44,9 тисячі осіб", – написала Яцик.

Також вона повідомила, що органами досудового розслідування порушено більше 7 тисяч кримінальних справ, пов’язаних з незаконним перетином кордону, але реальних вироків суду наразі є трохи більше 400.