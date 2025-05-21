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За время действия военного положения на границе задержали 49 тысяч беглецов – ГПСУ

Ирина БалачукСреда, 21 мая 2025, 11:51
За время действия военного положения на границе задержали 49 тысяч беглецов – ГПСУ
Четверо задержанных мужчин, которые с помощью надувной лодки пытались незаконно пересечь границу с Венгрией через реку Тиса. Фото ГПСУ

С начала полномасштабного вторжения в пограничных участках и в пунктах пропуска задержали 49 тысяч мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу Украины.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального марафона новостей, нардеп Юлия Яцык в Facebook

Прямая речь Демченко: "Почти 45 тысяч человек – это показатель задержания лиц, которые пытались незаконно пересечь границу и были задержаны на зеленом участке границы или на контрольных постах или блокпостах в приграничье. И дополнительно к этому количеству можно добавить и задержания нарушителей в пунктах пропуска – это около 4 тысяч человек, которые пытались пересечь границу, используя поддельные документы или другим незаконным способом".

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Детали: Он подчеркнул, что это показатели именно за время действия военного положения. 

"В данном случае не идет речь о тех лицах, которым удалось незаконно пересечь границу, потому что такие данные могут озвучиваться исключительно сопредельными странами, которые задерживают этих граждан, незаконно пересекших границу", – пояснил Демченко.

Он добавил, что ГПСУ активно сотрудничает с пограничниками соседних стран и стран Европы, чтобы совместно противодействовать попыткам незаконного пересечения границы, поскольку с начала действия военного положения количество таких попыток "значительно возросло".

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Ранее народный депутат Юлия Яцык по итогам заседания Временной следственной комиссии ВР, посвященного незаконному пересечению границы, сообщила, что по, данным ГПСУ, 44,9 тысячи человек "незаконно пересекли границу".

"По данным ГПС, с начала 2022 года задержано почти 30 тысяч человек при попытке незаконного пересечения границы, незаконно пересекли границу еще 44,9 тысячи человек", – написала Яцык.

Также она сообщила, что органами досудебного расследования возбуждено более 7 тысяч уголовных дел, связанных с незаконным пересечением границы, но реальных приговоров суда пока есть чуть более 400.  

границаПограничная службаВоенное положение
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