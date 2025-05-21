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У Британії другого українця звинуватили в підпалах майна, пов’язаного зі прем'єром Стармером

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Середа, 21 травня 2025, 11:59
У Британії другого українця звинуватили в підпалах майна, пов’язаного зі прем'єром Стармером
Кір Стармер. Фото - Getty Images

Третьому чоловіку висунули звинувачення у підпалі двох об'єктів нерухомості та автомобіля, пов'язаних з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Джерело: Sky News, "Європейська правда"

Деталі: 21 травня поліція Лондона повідомила про те, що 34-річний українець Петро Починок був звинувачений у змові з метою підпалу з наміром заподіяти шкоду життю людей.

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Він був заарештований у понеділок, 19 травня, на заході Лондона і з'явився у Вестмінстерському магістратському суді в середу, 21 травня, вранці.

Починка звинувачують у змові з двома іншими підсудними "та іншими невідомими особами" з метою пошкодження майна за допомогою вогню, а також у намірі або недбалому ставленні до можливості створення загрози життю людей.

Звинувачення пов'язані з трьома пожежами, що сталися між 8 і 12 травня в північному Лондоні.

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Починок є другим громадянином України, пов'язаним з цими інцидентами, після 21-річного Романа Лавриновича, якому було пред'явлено три звинувачення в підпалі з метою створення загрози життю людей.

Поліція повідомила, що 26-річний громадянин Румунії Станіслав Карпюк з Ромфорда також був звинувачений у змові з метою підпалу з метою створення загрози життю людей.

Вони постали перед судом 16 і 20 травня та були взяті під варту і мають з'явитися в центральному кримінальному суді 6 червня.

Розслідування стосується трьох випадків підпалу 8 травня. Спалахнув автомобіль, який Стармер торік продав своєму сусіду. Пожежа сталася на вулиці Кентіш Таун, де Стармер проживав до того, як став прем’єром і переселився на Даунінг-Стріт. 

Потім 11 травня сталась невелика пожежа перед дверима будинку в Іслінгтоні, що також має певний зв’язок зі Стармером. Вранці 12 травня сталася пожежа при вході у будинок, де Стармер проживав до прем’єрства – наскільки відомо BBC, зараз його орендує родичка Стармера. 

Сам Стармер заявив, що підпали об'єктів, пов'язаних із ним, є "нападом на всіх нас, на демократію і цінності, які ми відстоюємо".

Велика Британія
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