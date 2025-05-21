В Британии второго украинца обвинили в поджогах имущества, связанного с премьером Стармером

Третьему мужчине предъявили обвинения в поджоге двух объектов недвижимости и автомобиля, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Источник: Sky News, "Европейская правда"

Детали: В среду, 21 мая, полиция Лондона сообщила о том, что 34-летний украинец Петр Починок был обвинен в сговоре с целью поджога с намерением причинить вред жизни людей.

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Он был арестован в понедельник, 19 мая, на западе Лондона, и предстал перед Вестминстерским магистратским судом в среду, 21 мая, утром.

Починок обвиняется в сговоре с двумя другими подсудимыми "и другими неизвестными лицами" с целью повреждения имущества с помощью огня, а также в умысле или халатном отношении к возможности создания угрозы жизни людей.

Обвинения связаны с тремя пожарами, произошедшими между 8 и 12 мая в северном Лондоне.

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Починок является вторым гражданином Украины, связанным с этими инцидентами, после 21-летнего Романа Лавриновича, которому было предъявлено три обвинения в поджоге с целью создания угрозы жизни людей.

Полиция сообщила, что 26-летний гражданин Румынии Станислав Карпюк из Ромфорда также был обвинен в сговоре с целью поджога с целью создания угрозы жизни людей.

Они предстали перед судом 16 и 20 мая, были взяты под стражу и должны появиться в центральном уголовном суде 6 июня.

Расследование касается трех случаев поджога 8 мая. Взорвался автомобиль, который Стармер в прошлом году продал своему соседу. Пожар произошел на улице Кентиш Таун, где Стармер проживал до того, как стал премьером и переехал на Даунинг-стрит.

Затем 11 мая произошел небольшой пожар перед дверью дома в Ислингтоне, который также имеет определенную связь со Стармером. Утром 12 мая произошел пожар при входе в дом, где Стармер проживал до премьерства – насколько известно BBC, сейчас его арендует родственница Стармера.

Сам Стармер заявил, что поджоги объектов, связанных с ним, являются "нападением на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".