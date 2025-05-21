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Обраний президент Румунії виступив проти відправки військових в Україну у складі миротворців

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловСереда, 21 травня 2025, 12:26
Обраний президент Румунії виступив проти відправки військових в Україну у складі миротворців
Нікушор Дан, фото Bloomberg via Getty Images

Обраний президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Румунія може надавати значну операційну підтримку західним союзникам у рамках потенційного стримуючого контингенту в Україні, але не має сама долучатися до нього, зокрема, через напругу між Румуніє та РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Пряма мова: "Щодо великої операційної підтримки на території Румунії – так. Щодо участі у контингенті, який гарантуватиме підтримання миру в Україні – ні. Думаю, це було б не дуже доречно – через напругу, яка вже і так існує між Румунією та Росією".

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Деталі: Дан також наголосив, що "будь-що про Україну має вирішуватися і погоджуватися самою Україною". 

Він додав, що "не оптимістичний" щодо шансів досягти якогось миру у близькій перспективі, та схвально висловився про те, що країни Європи об’єднали зусилля і вирішили продовжити підтримку України, доки вона зможе домовлятися про мир на прийнятних умовах.

Що було раніше:

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  • Про нового президента Румунії у деталях – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Ворог забудовників, мер столиці, олімпієць. Хто такий Нікушор Дан, новий президент Румунії

РумуніяУкраїнаросійсько-українська війна
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