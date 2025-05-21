Избранный президент Румынии выступил против отправки военных в Украину в составе миротворцев

Избранный президент Румынии Никушор Дан заявил, что Румыния может оказывать значительную операционную поддержку западным союзникам в рамках потенциального сдерживающего контингента в Украине, но не должна сама участвовать в нем, в частности, из-за напряжения между Румынией и РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Прямая речь: "Относительно большой операционной поддержки на территории Румынии - да. Об участии в контингенте, который будет гарантировать поддержание мира в Украине - нет. Думаю, это было бы не очень уместно - из-за напряжения, которое уже и так существует между Румынией и Россией".

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Детали: Дан также подчеркнул, что "все, что касается Украины, должно решаться и согласовываться самой Украиной".

Он добавил, что "не оптимистичен" относительно шансов достичь какого-либо мира в ближайшей перспективе, но одобрительно отозвался о том, что страны Европы объединили усилия и решили продолжить поддержку Украины, пока она сможет договориться о мире на приемлемых условиях.

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