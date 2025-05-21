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Избранный президент Румынии выступил против отправки военных в Украину в составе миротворцев

Мария Емец, Станислав ПогориловСреда, 21 мая 2025, 12:26
Избранный президент Румынии выступил против отправки военных в Украину в составе миротворцев
Никушор Дан, фото Bloomberg via Getty Images

Избранный президент Румынии Никушор Дан заявил, что Румыния может оказывать значительную операционную поддержку западным союзникам в рамках потенциального сдерживающего контингента в Украине, но не должна сама участвовать в нем, в частности, из-за напряжения между Румынией и РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Прямая речь: "Относительно большой операционной поддержки на территории Румынии - да. Об участии в контингенте, который будет гарантировать поддержание мира в Украине - нет. Думаю, это было бы не очень уместно - из-за напряжения, которое уже и так существует между Румынией и Россией".

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Детали: Дан также подчеркнул, что "все, что касается Украины, должно решаться и согласовываться самой Украиной".

Он добавил, что "не оптимистичен" относительно шансов достичь какого-либо мира в ближайшей перспективе, но одобрительно отозвался о том, что страны Европы объединили усилия и решили продолжить поддержку Украины, пока она сможет договориться о мире на приемлемых условиях.

Что предшествовало:

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  • Либеральный мэр Бухареста Никушор Дан по итогам второго тура президентских выборов 18 мая победил кандидата ультраправых Джордже Симиона. Голосование ознаменовалось беспрецедентной мобилизацией румынской диаспоры, на зарубежных участках почти по всему миру большинство проголосовали за Дана.
  • Симион признал свое поражение, однако все равно пытается оспорить результаты выборов.
  • О новом президенте Румынии подробно – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Враг застройщиков, мэр столицы, олимпиец. Кто такой Никушор Дан, новый президент Румынии.

РумынияУкраинароссийско-украинская война
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