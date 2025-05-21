Справа "труби Медведчука" динамічніше просувається: заговорили рівненські судді, відбуваються обшуки

У так званій справі щодо "труби Медведчука" відбулися обшуки і справа почала "динамічніше" просуватися. Зокрема, заговорили деякі з рівненських суддів.

Джерело: стаття УП "Як справи? Що відбувається з розслідуваннями проти Порошенка"

Деталі: Спершу справу щодо "труби Медведчука" розслідувало Національне антикорупційне бюро. Згодом її передали в СБУ.

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"Рішення про передачу прийняв Офіс генпрокурора. Це було зумовлено тим, що за два роки, коли ця справа знаходилася в НАБУ, по ній не вдалося досягнути відчутного прогресу. Крім того, частина фігурантів провадження не є підслідними НАБУ", – пояснює співрозмовник УП в правоохоронних органах.

Джерело в іншому відомстві розповідає, що у НАБУ були проблеми з Антикорсудом. "Їм судді не погоджували в цій справі ніяки НСРД (негласні слідчо-розшукові дії – УП) і інші спеціальні дії. А коли передали в СБУ, то все забігало швидше", – пояснює співрозмовник в керівництві силового блоку.

Така конкуренція часом призводить до ситуацій, коли різні органи вриваються на обшуки до фігурантів, яких от-от мали обшукувати інші слідчі, тощо.

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Однак співрозмовники УП в силових колах переконують, що слідство досить динамічно посувається.

Наприклад, деякі з рівненських суддів "зуміли пригадати" людей, які телефонували "з Києва", та суть їхніх вказівок.

У цьому контексті варто згадати обшуки наприкінці квітня у колишнього заступника глави АП часів Порошенка Олексія Філатова, який курував судову систему.

В ті ж дні ДБР увірвалось із обшуками до Світлани Панаіотіді, яка на початку президентської каденції Петра Олексійовича працювала в Антимонопольному комітеті. За часів її роботи АМКУ ухвалив рішення, яке фактично дозволило компаніям з орбіти Медведчука придбати згадану скандальну трубу.

За даними УП, після активностей останніх місяців прокурори повернулись до ідеї, що цю справу необхідно віддати за підслідністю назад до НАБУ. Це має статись найближчим часом.

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