Дело "трубы Медведчука" динамичнее продвигается: заговорили ровенские судьи, проходят обыски

В так называемом деле по "трубе Медведчука" произошли обыски и дело начало "динамичнее" продвигаться. В частности, заговорили некоторые из ровенских судей.

Источник: статья УП "Как дела? Что происходит с расследованиями против Порошенко"

Детали: Сначала дело по "трубе Медведчука" расследовало Национальное антикоррупционное бюро. Впоследствии его передали в СБУ.

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"Решение о передаче принял Офис генпрокурора. Это было обусловлено тем, что за два года, когда это дело находилось в НАБУ, по нему не удалось достичь ощутимого прогресса. Кроме того, часть фигурантов производства не являются подследственными НАБУ", - объясняет собеседник УП в правоохранительных органах.

Источник в другом ведомстве рассказывает, что у НАБУ были проблемы с Антикорсудом. "Им судьи не согласовывали в этом деле никакие НСРД (негласные следственно-розыскные действия - УП) и другие специальные действия. А когда передали в СБУ, то все забегало быстрее", - объясняет собеседник в руководстве силового блока.

Такая конкуренция порой приводит к ситуациям, когда различные органы врываются на обыски к фигурантам, которых вот-вот должны были обыскивать другие следователи, и тому подобное.

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Однако собеседники УП в силовых кругах убеждают, что следствие достаточно динамично продвигается.

Например, некоторые из ривненских судей "сумели вспомнить" людей, которые звонили "из Киева", и суть их указаний.

В этом контексте стоит вспомнить обыски в конце апреля у бывшего заместителя главы АП времен Порошенко Алексея Филатова, который курировал судебную систему.

В те же дни ГБР ворвалось с обысками к Светлане Панаиотиди, которая в начале президентской каденции Петра Алексеевича работала в Антимонопольном комитете. Во времена ее работы АМКУ принял решение, которое фактически позволило компаниям с орбиты Медведчука приобрести упомянутую скандальную трубу.

По данным УП, после активностей последних месяцев прокуроры вернулись к идее, что это дело необходимо отдать по подследственности обратно в НАБУ. Это должно произойти в ближайшее время.

Напомним: