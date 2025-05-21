У "справі Порошенка" хочуть використати відео про начебто передачу мільйонів з Москви – УП

Слідчі у справі проти п’ятого президента Петра Порошенка в рамках судового процесу можуть використати відеозапис, на якому начебто зафіксовано передачу з Москви до Києва валіз з майже 40 млн євро у 2019 році.

Джерело: стаття УП "Як справи? Що відбувається з розлідуваннями проти Порошенка"

Дослівно: "Так в історії з "трубою Медведчука" з'являється взагалі нечуваний епізод. Кілька співрозмовників УП ще на початку весни розповідали про якесь "сенсаційне відео" у справі Порошенка. Пізніше про цю "сенсацію" повідомив і адвокат експрезидента Ілля Новіков.

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Суть сюжетного повороту полягає в тому, що адвокат "гаманця Медведчука" Тараса Козака нібито передав слідчим ДБР певний відеозапис і попросив його дослідити, чим вони залюбки зайнялися".

Деталі: У статті зазначається, що згідно з описами самих слідчих у суді та співрозмовників УП, які особисто цей відеозапис переглядали, на ньому зафіксована група невідомих осіб. "За всіма супутніми ознаками та характером завдання, це були співробітники російських спецслужб", - говориться у матеріалі.

На відео вони вантажать у літак у Москві 10 чорних сумок, заявляючи на камеру, що там гроші, позують зі свіжим випуском якоїсь газети за 28 березня 2019 року й усіляко "фіксують" актуальний час.

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Пізніше, ймовірно, після зальоту в Білорусь, літак приземляється в Києві в аеропорту "Жуляни". На борт піднімається особа, схожа на заступника охорони тодішнього президента Порошенка, і починає перераховувати вміст сумок. Після всього він забирає 7 сумок із 10. На відео озвучують суму, яку нібито покладено в ці торби – трохи менше ніж 40 мільйонів євро.

"Відео – явна російська "закладка", яка прийшла від зрадника і підсанкційного соратника Медведчука. Але така захмарна токсичність для етичних стандартів ДБР і деяких київських судів – не те щоб і проблема. За результатами "огляду" цього відео слідчі уже склали відповідні протоколи, відкрили відповідне провадження, замовили найрізноманітніші експертизи з метою легалізації цього "доказу", - стверджується у статті УП.

При цьому охоронця Порошенка і двох водіїв з його зміни вже встигли арештувати із заставою у понад 400 мільйонів гривень. Тобто фактично – без шансів на звільнення.

Крім того, ДБР відкрило за цим відео окремий епізод по контрабанді грошей щодо охоронця Порошенка. "Таким чином цей відеозапис буде зафіксований у рамках хоч якогось судового процесу", - йдеться у матеріалі.

Водночас, зазначається у статті слідчі не можуть довести, що у валізах були саме гроші.

"Без цього всі намагання слідчих ДБР дати історії фінальний штрих у формі "чорного кешу у валізах" будуть марними. А жодної пачки "предметів, схожих на гроші" у силовиків немає", - говориться у матеріалі.