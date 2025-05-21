В "деле Порошенко" хотят использовать видео о якобы передаче миллионов из Москвы – УП

Следователи по делу против пятого президента Петра Порошенко в рамках судебного процесса могут использовать видеозапись, на которой якобы зафиксирована передача из Москвы в Киев чемоданов с почти 40 млн евро в 2019 году.

Источник: статья УП "Как дела? Что происходит с расследованиями против Порошенко"

Дословно: "Так в истории с "трубой Медведчука" появляется вообще неслыханный эпизод. Несколько собеседников УП еще в начале весны рассказывали о каком-то "сенсационном видео" по делу Порошенко. Позже об этой "сенсации" сообщил и адвокат экс-президента Илья Новиков.

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Суть сюжетного поворота заключается в том, что адвокат "кошелька Медведчука" Тараса Козака якобы передал следователям ГБР определенную видеозапись и попросил ее исследовать, чем они охотно занялись".

Детали: В статье отмечается, что согласно описаниям самих следователей в суде и собеседников УП, которые лично эту видеозапись просматривали, на ней зафиксирована группа неизвестных лиц. "По всем сопутствующим признакам и характеру задачи, это были сотрудники российских спецслужб", - говорится в материале.

На видео они грузят в самолет в Москве 10 черных сумок, заявляя на камеру, что там деньги, позируют со свежим выпуском какой-то газеты за 28 марта 2019 года и всячески "фиксируют" актуальное время.

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Позже, вероятно, после залета в Беларусь, самолет приземляется в Киеве в аэропорту "Жуляны". На борт поднимается лицо, похожее на заместителя охраны тогдашнего президента Порошенко, и начинает пересчитывать содержимое сумок. После всего он забирает 7 сумок из 10. На видео озвучивается сумма, которая якобы положена в эти сумки - чуть меньше 40 миллионов евро.

"Видео - явная российская "закладка", которая пришла от предателя и подсанкционного соратника Медведчука. Но такая заоблачная токсичность для этических стандартов ГБР и некоторых киевских судов - не то чтобы и проблема. По результатам "осмотра" этого видео следователи уже составили соответствующие протоколы, открыли соответствующее производство, заказали самые разнообразные экспертизы с целью легализации этого "доказательства", - утверждается в статье УП.

При этом охранника Порошенко и двух водителей из его смены уже успели арестовать с залогом в более 400 миллионов гривен. То есть фактически - без шансов на освобождение.

Кроме того, ГБР открыло по этому видео отдельный эпизод по контрабанде денег в отношении охранника Порошенко. "Таким образом эта видеозапись будет зафиксирована в рамках хоть какого-то судебного процесса", - говорится в материале.

В то же время, отмечается в статье следователи не могут доказать, что в чемоданах были именно деньги.

"Без этого все попытки следователей ГБР дать истории финальный штрих в форме "черного кэша в чемоданах" будут напрасными. А ни одной пачки "предметов, похожих на деньги" у силовиков нет", - говорится в материале.