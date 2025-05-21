У четвер в Україні буде по-весняному тепло, але місцями пройдуть дощі

В четвер 22 травня в Україні очікується без опадів. Вдень у західних, Вінницькій, місцями Житомирській та Одеській областях короткочасні дощі, грози, місцями град.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.

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У Києві 22 травня без опадів. Температура вночі 10-12°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь час спостережень в Києві найвища температура вдень була 32,0° в 2007р., найнижча вночі 1,7° морозу в 1917р.