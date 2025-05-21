В четверг в Украине будет по-весеннему тепло, но местами пройдут дожди

В четверг 22 мая в Украине ожидается без осадков. Днем в западных, Винницкой, местами Житомирской и Одесской областях кратковременные дожди, грозы, местами град.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.

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В Киеве 22 мая без осадков. Температура ночью 10-12°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, за все время наблюдений в Киеве самая высокая температура днем была 32,0° в 2007г., самая низкая ночью 1,7° мороза в 1917г.