НАБУ: Німеччина видала Україні підозрювану у справі про розкрадання 1200 гектарів під Києвом

В Україну з Німеччини екстрадували колишню очільницю Головного управління Держгеокадастру у Київській області, яку підозрюють в організації масштабної схеми заволодіння землею поблизу столиці. Йдеться про ділянки загальною площею понад 1200 гектарів вартістю понад 1,8 мільярда гривень.

Джерело: НАБУ, джерела УП

Деталі: За даними джерел "Української правди" ім'я екстрадованої Людмила Приходько.

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У НАБУ зазанчиють, що жінка є однією з учасниць організованої групи, яка протягом тривалого часу реалізовувала незаконну передачу державної землі. Вона перебувала в міжнародному розшуку з 5 березня 2024 року, а у березні 2025 року її затримали у Німеччині. Згодом ФРН задовольнила запит України на екстрадицію.

Передача підозрюваної відбулася на міжнародному пункті пропуску "Краківець-Корчова", після чого її доставили до суду. Там їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 10 мільйонів гривень.

У НАБУ зазначають, що екстрадиція стала можливою завдяки співпраці з правоохоронцями Німеччини, Польщі, Офісом генерального прокурора України та українським офісом Інтерполу.