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НАБУ: Германия выдала Украине подозреваемую по делу о хищении 1200 гектаров под Киевом

Анастасия Проц, Валентина РоманенкоСреда, 21 мая 2025, 16:53
НАБУ: Германия выдала Украине подозреваемую по делу о хищении 1200 гектаров под Киевом
фото: НАБУ

В Украину из Германии экстрадировали бывшую руководительницу Главного управления Госгеокадастра в Киевской области, которую подозревают в организации масштабной схемы завладения землей вблизи столицы. Речь идет об участках общей площадью более 1200 гектаров стоимостью более 1,8 миллиарда гривен.

Источник: НАБУ, источники УП

Детали: По данным источников "Украинской правды" имя экстрадированной Людмила Приходько.

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В НАБУ заявляют, что женщина является одной из участниц организованной группы, которая в течение длительного времени реализовывала незаконную передачу государственной земли. Она находилась в международном розыске с 5 марта 2024 года, а в марте 2025 года ее задержали в Германии. Впоследствии ФРГ удовлетворила запрос Украины на экстрадицию.

Передача подозреваемой состоялась на международном пункте пропуска "Краковец-Корчева", после чего ее доставили в суд. Там ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 миллионов гривен.

В НАБУ отмечают, что экстрадиция стала возможной благодаря сотрудничеству с правоохранителями Германии, Польши, Офисом генерального прокурора Украины и украинским офисом Интерпола.

НАБУКиевская областьГермания
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