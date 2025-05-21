Іспанські ЗМІ розповіли деталі вбивства Портнова зі слів очевидців

Вбивство Андрія Портнова біля воріт Американської школи в Позуело-де-Аларкон, коли він відводив своїх 10-річну та 12-річну дочок, шокувало учнів, вчителів та мешканців цього елітного району Мадрида.

Джерело: як пише "Європейська правда", повідомляє видання El Mundo, яке поспілкувалося з працівниками школи, батьками дітей та іншими людьми, які опинились неподалік у момент вбивства

Деталі: П'ять пострілів у шию, спину та голову було чутно як у школі, так і в гуртожитку та сусідніх будинках, що викликало паніку та сум'яття в районі.

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Портнов був застрелений біля дерева, за кілька метрів від задньої частини свого Mercedes.

Жертва, одягнена в скромну білу футболку, шорти та кросівки, була заскочена нападником зненацька, і її тіло залишилося біля воріт школи в положенні лежачи на животі протягом декількох хвилин, на очах у батьків та дітей.

"У школі великий переполох, ми в шоці і намагаємося організувати реагування", – сказала працівниця школи незабаром після інциденту.

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Згідно зі звітом Асоціації приватних шкіл, це друга найдорожча школа в Іспанії, вартість навчання в якій коливається від 8 925 євро за дошкільний заклад до 19 865 євро за середню і старшу школу.

"Ми нічого не знаємо, більше інформації може надати поліція", – підсумувала жінка, уточнивши, що постріли пролунали "через пів години" після початку уроків о 8:45, тому діти і вчителі були в безпеці і ніхто нічого не бачив.

"Ми в жаху, ніколи не думали, що таке може статися тут", – вигукнула одна з матерів, яка прийшла відвести дітей до школи.

Після вбивства район був оточений і охоронявся співробітниками Національної поліції та муніципальної поліції Позуело, які встановили зовнішній периметр, щоб співробітники криміналістичної поліції могли встановити ширми навколо автомобіля, біля якого був убитий громадянин України.

Новина про вбивство змусила деяких батьків прийти до школи, щоб дізнатися про стан своїх дітей, а деякі навіть забрали їх раніше.

Тіло Портнова лежало на землі всього в 50 метрах від школи. Близько 13:00 слідчі закінчили збирати докази, а через майже п'ять годин після вбивства, о 14:00, похоронне бюро Еналти забрало тіло. Над територією літали безпілотники та гелікоптер у пошуках зловмисників.

Працівник майстерні "Євромайстер", що знаходиться приблизно за 150 метрів від місця події, розповідає, що о 9:00 ранку він відкрив майстерню і разом з колегами готувався розпочати робочий день, коли почув постріли, які, на їхню думку, були "ударами молотка від сусіда зверху".

"Я дізнався про це, коли побачив поліцію на конях, що проїжджала повз. Я вийшов на вулицю і побачив гелікоптери та багато поліцейських фургонів, тож зрозумів, що сталося щось велике. Все, що я знаю, це те, про що говорять, що це політичне зведення рахунків", – цитує робітника El Pais.

Маріо, 18-річний хлопець, який живе на сусідній вулиці, розповідає, що близько 9:20 ранку він вийшов на вулицю, щоб встигнути на автобус, і побачив людей, які бігли до місця подій. "Там були вертольоти і машини швидкої допомоги, але я подумав, що це серцевий напад", – каже юнак, який зрозумів, що це було вбивство, коли побачив, що його автобус відхилився від звичної зупинки.

Що передувало: