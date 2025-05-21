Портнова застрелили у Мадриді

Українського експолітика Андрія Портнова застрелили 21 травня вранці біля американської школи в іспанському Мадриді, повідомляє Reuters та джерела "Української правди".

Джерело: Reuters, джерела УП, ABC.es та El Mundo

Дослівно агентство: "Невідомий стрілець або стрільці застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова в середу вранці біля воріт американської школи в багатому районі Мадрида Посуело, повідомило джерело, близьке до розслідування".

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Деталі: Поліція отримала дзвінок про стрілянину о 9:15 ранку за місцевим часом. Правоохоронці не називають ім’я жертви.

За даними радіостанції Cadena SER, чоловік вів своїх дітей до школи, коли його застрелили.

Інформацію про смерть Портнова також підтвердило "Українській правді" високопоставлене джерело.

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"Портнов загинув. Розстріляли годину тому у Мадриді", – сказав співрозмовник видання, інших деталей він не надав.

Також цю інформацію УП підтвердили в оточенні Портнова.

ABC з посиланням на очевидців пише, що кілер, ймовірно, втік пішки в напрямку Каса-де-Кампо. Він був одягнений у синій спортивний костюм та мав поясну сумку. Наразі його розшукують. Також зазначається, що, можливо, кілер мав одного або двох спільників, які його прикривали. Зокрема, очевидці розповіли про якихось хлопців на мотоциклі.

Також вказується, що екстрені служби, які прибули на місце події, змогли лише констатувати смерть через серйозні поранення, спричинені щонайменше п'ятьма вогнепальними пострілами в голову та спину.

Джерела ABC додали, що Портнов жив неподалік і перед нападом відвів своїх двох дочок до школи.

El Mundo також пише про п'ять пострілів, останній з яких був у голову.

Зазначається, що поліція розшукує "високого худорлявого чоловіка", який, за словами джерел El Mundo в слідчих органах, втік у напрямку Каса-де-Кампо після того, як застрелив чоловіка. У цьому районі розгорнули масштабну пошукову операцію.

За даними джерел видання, у Портнова стріляли ззаду. Одна куля влучила в шию, а після того, як він упав обличчям вниз, його добили пострілом у голову.

Правоохоронці наразі розглядають дві версії: зведення рахунків у рамках організованої злочинності або політично вмотивоване вбивство.

Для довідки: Портнов був заступником голови адміністрації президента за правління Віктора Януковича у 2010-2014 роках. Він заперечував злочини, вчинені бійцями спецназу проти учасників Революції гідності взимку 2013-2014 років, та втік з України. Він повернувся 2019 року напередодні інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Портнова також вважали впливовим "тіньовим" куратором українських судів.

У 2018 році щодо Портнова відкривали кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Однак у 2019 році Портнов у своєму Telegram-каналі заявив, що СБУ закрила кримінальну справу проти нього за звинуваченням у державній зраді, він також опублікував відповідні документи.

У 2019 році журналісти-розслідувачі оприлюднили плівки записів розмов із кабінету сумновідомого судді Павла Вовка. З розмов на плівках журналісти реконструювали, що Портнов спільно з Вовком та тодішнім главою Офісу президента Андрієм Богданом незаконно вплинули на звільнення голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука.

У квітні 2020 року на початку каденції Ірини Венедіктової на посаді генерального прокурора Портнов шантажував її, що він має компромат про її протизаконну діяльність.

Того ж 2020 року на той час тимчасово виконуючий обов’язки директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов визнав, що в правоохоронних органах є "групи впливу", які розповідали таємницю слідства та важливі деталі розслідувань колишнім чиновникам, зокрема Портнову.

У грудні 2021 року стало відомо, що уряд США застосував санкції проти колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова та його благодійного фонду.

Портнову був 51 рік.